韓國第四波疫情來勢洶洶　專家：快篩「偽陰性」恐釀傳播

韓國先前新冠肺炎（COVID-19）疫情已有控制跡象，每天新增確診數保持在300例至700例之間，但近日因為Delta變種病毒肆虐，疫情急遽升溫，16日通報再度新增1536例確診，連續十天新增確診數都保持在四位數。有專家指出，造成疫情在社區之內傳播，很有可能是因為居家快篩試劑的準確性問題所造成，快篩「偽陰性」的感染者放心出門趴趴走，無形中讓疫情傳播。





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韓國近來疫情快速升溫，6日時確診病例746例，但7日急遽增加至1212例，更在14日時突破了1600例，短短一個禮拜的時間，增加一倍病例數，也讓外界相當困惑，因為在這一波疫情爆發前，韓國單日新增確診數都在300例至700例間。





綜合韓國媒體報導，韓國在這第四波疫情大流行之下，出現許多確診感染者，先前利用居家快篩試劑的結果顯示陰性的情況，且這個狀況逐漸增加當中。





報導指出，準確度較低的居家快篩無法代替PCR檢測，只能做為輔助使用。不僅是出現陽性的情況，即使結果出現陰性，如果有感染疑慮或是出現症狀，都得必須接受PCR檢查。專家指出，不能排除有許多使用居家快篩的人無視規定，僅以快篩結果「陰性」為準，就在社區內趴趴走，最後成為「無症狀感染者」的可能性。





▲專家指出，很有可能因為居家篩檢測出「偽陰性」，感染者就放心出門趴趴走，讓疫情在無形中傳播。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

大韓臨床微生物學會理事長、首爾峨山醫院診斷檢查醫學科教授金美娜（김미나，音譯）表示「部分PCR陽性的感染者，看見居家快篩結果是陰性後，就繼續上班以及進行社交活動，結果等到疫調相關的周邊人士確診之後才回到醫院進行PCR檢測」。





中央防疫對策本部人員在15日的記者會上表示，「目前很難評價居家快篩對於疫情狀況的影響」，但也承認的確有發生用快篩檢測結果陰性，卻因為感染惡化做檢測後，因而發現確診的案例，進一步認同無症狀傳播的可能性。





金美納教授指出，疾病管理廳以及食藥局根本沒有針對居家篩檢進行相關數據統計以及事後監控。韓國衛生當局將居家篩檢作為參考用，非診斷結果，因此沒有監控的責任。





首爾大學保健研究生院教授黃承植（황승식，音譯）指出，雖然目前還沒有準確的數據，不知道居家篩檢對於防疫工作造成的危害程度，但勢必有出現影響」。不過也有醫療界人員認為，如果因為擔心而不使用居家篩檢，反而會因小失大。恩平聖母醫院診斷檢查醫學科教授李帝勳（이제훈，音譯）表示，「若有民眾不方便到診所接受PCR檢測，那居家篩檢就能起到事前檢查的作用，檢查過程相對便利，更能減少感染者移動」。









