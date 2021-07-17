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美軍向中國秀肌肉　調度25架F-22參與亞太軍演

▲美軍將調度25架F-22匿蹤戰機與亞太盟邦展開軍演；有分析指出，這番大規模部署是在向中國傳達強烈訊息。圖為14日美軍派出多架F-22與法國完成空中作戰訓練。（圖／翻攝自AirNatlGuard推特）
▲美軍將調度25架F-22匿蹤戰機與亞太盟邦展開軍演；有分析指出，這番大規模部署是在向中國傳達強烈訊息。圖為14日美軍派出多架F-22與法國完成空中作戰訓練。（圖／翻攝自AirNatlGuard推特）

中央社

2021-07-17 08:00:00

（中央社香港16日綜合外電報導）美國與亞太盟邦本月將在西太平洋展開代號「2021太平洋鋼鐵行動」的軍演，美軍為此調度25架F-22匿蹤戰機；分析指出，這番不尋常大規模部署意在向潛在對手中國傳達強烈訊息。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，駐紮在夏威夷的美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）本週表示，隸屬夏威夷空軍國民警衛隊（Hawaii Air NationalGuard）及駐紮在美國阿拉斯加州愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）共約25架F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），將在本月部署關島（Guam）與天寧島（Tinian），以參與代號「2021太平洋鋼鐵行動」（Operation Pacific Iron 2021）軍事演習。

美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）告訴CNN：「我們從來沒有在太平洋空軍的戰區部署這麼多架猛禽戰機。」

F-22是美軍現役第5代戰機，號稱當今全球最先進的噴射戰機，具備匿蹤功能，內建的傳感系統可連結外部資訊系統，以便飛行員更詳細掌握戰鬥空間的視角，而美軍另款匿蹤戰機F-35也具備同樣性能。

美軍太平洋司令部聯合情報中心（US PacificCommand's Joint Intelligence Center）前作戰處處長（director of operations）舒斯特（CarlSchuster）說，通常F-22的部署由6架至12架編組，正值台灣與南海等太平洋熱點導致美中雙方關係緊張之際，此時美軍調派這麼多架的F-22參與軍演，是在向中國傳達一個緊急訊息。

他指出，目前中國空軍擁有約20至24架可作戰的第5代戰機，「美國太平洋空軍正在示範，他們能在很短時間內，部署跟中國整個庫存的第5代戰機一樣多或更多的軍機進入戰場」。

不過，舒斯特表示，中國空軍的戰力正急起直追。

美國空軍統計，美軍目前約有180架F-22戰機，因維修保養，當前僅約半數可出任務，因此美軍大約是調度1/4可執勤的F-22參與2021太平洋鋼鐵行動軍演。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1100716

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