防疫保單損平點1.38萬件　臺產：理賠逾10億還沒虧損

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不過，臺產理賠件數至14日為止達1萬896件，理賠總金額達10.54億元，平均每件理賠金為9.7萬元。
臺產向中央社記者證實，內部估計防疫保單附加費用率約30%，沒有外傳40%這麼高。若以防疫保單保費收入19.13億元乘以7成，再除以平均理賠9.7萬元來看，推估臺產此張防疫保單損平點約在1.38萬件。
針對媒體猜測臺產要賠錢、要虧錢了，臺產強調，目前距損平點仍有距離，且達到此張保單損平點並不代表公司就虧損，扣除防疫險以外其他業務，包含車險、住火險與貨物運輸險等，相較去年同期皆有亮眼表現。
根據臺產統計，簽單保費以及自留滿期保費較去年同期成長58%與43%，扣除防疫險，仍有成長2.3%與5.8%。
臺產自行結算110年上半年稅後虧損為2.65億元，主因除防疫保單一次性認列成本及已受理理賠金額，臺產並就相關損失發展評估提列4.65億元的已發生但尚未通報的賠款準備金。
臺產指出，在上半年自結財報中，理賠金額加上準備金總額已計提達10.45億，對近期理賠金額情勢發展，已有預估及準備；在各級政府積極作為下，疫情已受到控制趨緩，估計防疫保單理賠申請數可望隨之下降，臺產會密切注意疫情發展。
此外，由於此張防疫保單為期一年，臺產已於1月25日停止收件，臺產估計防疫保單對公司財務與營運影響絕大部份將止於本年度。
臺產表示，上半年度扣除防疫保單影響後，臺產稅前純益達4.62億元，相較去年同期3.76億元仍有明顯成長，保險本業與資金運用獲利情形均有良好表現；實收資本額達36.22億元，股東權益總額達93.6億元，2020年底自有資本比率達48.9%，為同業中最高。
臺產上半年度自結現金與約當現金總額達78.13億元，占總資產比率達34%，流動性無虞；另臺產投資性不動產帳面金額為24.2億元，經獨立機構評價公允價值達45.9億元，潛在增值金額達21.7億元。
臺產強調，公司具有強健資本結構與償債能力，近5年平均稅前淨利達7.65億元，獲利與配息能力均相當穩健，絕對有信心因應今年營運挑戰。（編輯：潘羿菁）1100716