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陸委會：逾7成民意反「一中」盼政府設台港辦公室助港人

▲陸委會公布最新民意調查，逾7成民意反「一中」原則。（圖／NOWnews資料照）
▲陸委會公布最新民意調查，逾7成民意反「一中」原則。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-16 21:06:10

為了解民眾對近期兩岸關係的看法，陸委會日前進行民調，今（16）日公布結果發現，有76%民意反對中共的「一中原則」和「九二共識」、推進統一及粉碎台獨等立場；89% 不贊成其對台主張「一國兩制」（89.2%），也有88%認為中共持續以武力威脅台灣，意即主流民意均拒絕中共對台政治主張及軍事威嚇，同時也反對迫我駐港人員簽署「一中承諾書」。

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陸委會表示，對於中共及港府要求我駐港人員簽署「一中承諾書」，作為核發簽證前提，81.7%表示反對，數據反應出我民意拒絕中共對台強加政治主張和軍事威嚇，及設置互動的政治障礙。

陸委會強調，中共與港府對我駐港人員及香港民主自由的負面作法，台灣民意持反對的立場並支持政府的應處作為。根據民調，有82.2%民眾不認同中共宣稱貫徹香港「一國兩制」、「港人治港」及高度自治，卻抓捕香港媒體及民主派團體等人士；68.1%民眾支持政府因應我派駐人員無法續留或赴任，調整香港辦事處業務辦理方式，維持必要運作，72.7%支持政府因應情勢將提出港澳關係條例修法，及73.3%民眾支持「台港服務交流辦公室」提供港人便捷服務，也有77.7%民眾持續聲援港人爭取民主自由，對合法來台港人提供人道關懷及必要服務。

陸委會指出，本次調查也顯示有8成民眾認為中共應正視我方所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，近9成（89.4%）支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定。此外，有87.5%民意反對中共在疫情期間不斷無謂批評台灣「以疫謀獨」，71.7%民眾支持未來疫後如開放邊境，為維護國家安全，政府將嚴審中國大陸人士來台申請。

陸委會提及，台港互設辦事處是基於互惠原則、服務民眾及處理事務性問題，我方拒絕接受單方擅加矮化我國主權的政治條件，中共及港府的無理打壓嚴重破壞臺港關係及台人權益；復以近期對港持續緊縮，凸顯香港已徹底遭中共「全面管治」。

陸委會說明，我政府將堅定捍衛國家主權，並與國際社會共同聲援港人爭取民主自由。也再次呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，放棄對台強加政治框架及軍事恫嚇，方有助於未來兩岸良性互動發展。

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民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
22.73%77.27%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
38.24%61.76%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
54.52%45.48%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
39.74%60.26%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
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40.1%59.9%
2021-07-12-2021-07-16
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