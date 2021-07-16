陸委會：逾7成民意反「一中」盼政府設台港辦公室助港人

我是廣告 請繼續往下閱讀
陸委會強調，中共與港府對我駐港人員及香港民主自由的負面作法，台灣民意持反對的立場並支持政府的應處作為。根據民調，有82.2%民眾不認同中共宣稱貫徹香港「一國兩制」、「港人治港」及高度自治，卻抓捕香港媒體及民主派團體等人士；68.1%民眾支持政府因應我派駐人員無法續留或赴任，調整香港辦事處業務辦理方式，維持必要運作，72.7%支持政府因應情勢將提出港澳關係條例修法，及73.3%民眾支持「台港服務交流辦公室」提供港人便捷服務，也有77.7%民眾持續聲援港人爭取民主自由，對合法來台港人提供人道關懷及必要服務。
陸委會指出，本次調查也顯示有8成民眾認為中共應正視我方所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，近9成（89.4%）支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定。此外，有87.5%民意反對中共在疫情期間不斷無謂批評台灣「以疫謀獨」，71.7%民眾支持未來疫後如開放邊境，為維護國家安全，政府將嚴審中國大陸人士來台申請。
陸委會提及，台港互設辦事處是基於互惠原則、服務民眾及處理事務性問題，我方拒絕接受單方擅加矮化我國主權的政治條件，中共及港府的無理打壓嚴重破壞臺港關係及台人權益；復以近期對港持續緊縮，凸顯香港已徹底遭中共「全面管治」。
陸委會說明，我政府將堅定捍衛國家主權，並與國際社會共同聲援港人爭取民主自由。也再次呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，放棄對台強加政治框架及軍事恫嚇，方有助於未來兩岸良性互動發展。