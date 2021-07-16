葬儀社比救護車早到？消防局曝無奈真相：別讓我們背黑鍋

台灣社會因為有著多元的宗教信仰，存在各式各樣的傳統習俗，日前在高雄就有名老翁因身體不適叫了救護車，卻發現打了119後殯葬業者卻搶先消防局到家門遞名片，這就引發家屬不滿，質疑「119報案專線與殯葬業者有簽約」掀起網友熱議，而高雄消防局也對此進行澄清，新北消防局更透過影片解釋

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這名黃姓老翁的家屬日前在臉書社團「爆料公社」質疑「為什麼我打119叫救護車，救護車還未到，殯葬業者就派少年仔來站崗準備發名片了？」，黃男指出父親因急病發高燒不退，近2個月就曾發生打119叫救護車後，發現巷口停了一台雙B轎車，車上人員還介紹自己是殯葬業者並遞出名片。

這次又遇到等待救護車時，葬儀社已經派人在家門口等待，一問之下對方還指稱是「老闆派他們來的」，黃男雖認為對方行為勉強合理但也不免認為相當觸霉頭，更不禁懷疑「為什麼我打119叫救護車，我住處的個資會洩漏？高雄市政府119專線有這種服務？不知道別的縣市有沒有這種服務？」。

▲ 新北市消防局在影片中解釋現況。 （圖／翻攝自《新北消防發爾麵》）

對此，高雄市消防局救災救護指揮中心也回應，「局內無線電已改為數位化加密系統，非本局人員無法監聽。經查本案119執勤人員及出勤救護人員並無主動通知殯葬業人員，若市民有發現本局同仁洩漏相關資訊，請逕向本局檢舉，將徹查嚴辦。但若有不實指控，將會依法追究，以維護本局以及同仁聲譽」。

而新北市消防局也在臉書粉專《新北消防發爾麵》指出「日前民眾質疑殯葬業與消防局有牽址，消防局在不知情的狀況下背負黑鍋。一切都是那群小蜜蜂們所導致；我們希望是救活，他們希望是葬儀。當他們遞出名片那刻，讓我們背上了臭名，

」，同時也強調絕無與殯葬業合作，「若遇到暗示或假藉與消防局合作之殯葬業請蒐證舉報，有類似情事本局將檢附相關事證移請檢警偵辦」。（編輯：楊智傑）