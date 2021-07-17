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巴基斯坦巴士爆炸案　巴媒：自殺汽車恐攻

▲根據巴基斯坦英文報紙「黎明報」（Dawn）報導，巴基斯坦北部14日發生巴士爆炸案，為自殺炸彈客所為，他駕駛載有爆裂物的汽車衝撞巴士，造成9名中國籍水壩工程人員死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據巴基斯坦英文報紙「黎明報」（Dawn）報導，巴基斯坦北部14日發生巴士爆炸案，為自殺炸彈客所為，他駕駛載有爆裂物的汽車衝撞巴士，造成9名中國籍水壩工程人員死亡。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-17 08:00:00

（中央社白夏瓦16日綜合外電報導）根據巴基斯坦英文報紙「黎明報」（Dawn）報導，巴基斯坦北部14日發生巴士爆炸案，為自殺炸彈客所為，他駕駛載有爆裂物的汽車衝撞巴士，造成9名中國籍水壩工程人員死亡。

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黎明報常駐編輯胡森（Fahd Husain）報導詳細的襲擊過程同時，中國國務院總理李克強和巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）通電話討論這次造成共13人喪命的攻擊事件。

根據兩人的通話錄音文本，伊姆蘭汗就「近期發生的恐怖攻擊」向北京表示哀悼。

巴基斯坦官員稍早曾表示，這起事件發生原因為，巴士「發生機械故障後墜谷，導致瓦斯外洩引發爆炸」。後來，巴基斯坦信息部長昨天在推特發文表示，調查發現爆裂物痕跡。

胡森在今天刊登的報導中寫道，載有中國工程師、測量師和技師的兩輛巴士，前往達蘇水電站（Dasu）專案施工現場途中遭炸彈客攔截。

胡森寫道：「當車隊駛上開放通行的道路上時，另一輛車設法鑽進車隊之間，而這輛車載滿爆裂物。」

「駕駛衝撞第一輛巴士，接著發生了爆炸。然而，由於引信故障，爆裂物沒有完全引爆。第2輛巴士的駕駛看見前方巴士被撞後，試圖急轉彎但失控，造成巴士墜谷，導致車上多數人喪命。」（譯者：陳昱婷）1100716

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