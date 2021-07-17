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直播／「微解封」首個周末、確診數再降？指揮中心說明

▲今（17）日是「微解封」第一個周末，指揮中心下午2點同樣召開記者會，確診人數與死亡病例是否下降？有望解封？引發民眾關注。(圖／指揮中心提供)
▲今（17）日是「微解封」第一個周末，指揮中心下午2點同樣召開記者會，確診人數與死亡病例是否下降？有望解封？引發民眾關注。(圖／指揮中心提供)

記者許家禎／台北報導

2021-07-17 14:00:00

中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布國內新增32例COVID-19確定病例，分別為29例本土及3例境外移入，另確診個案中新增4例死亡。今（17）日是「微解封」第一個周末，指揮中心下午2點同樣召開記者會，確診人數與死亡病例是否下降？有望解封？引發民眾關注，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。

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針對近期傳出有民眾擅自混打，指揮官陳時中昨日呼籲，民眾不應增加施打人員的負擔，如果刻意違法，未來法治組也正在研擬相關處分。另外輿論關注目前各大廠的疫苗有效防護期大約多久？指揮中心回應延續半年沒有問題。而高中職以下教職員工，有不少人反應還未打到疫苗，怕擔心趕不上開學日，行政院長蘇貞昌早上參與活動時對外保證，開學前一定會打完。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
24.64%75.36%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.4%62.6%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
55.14%44.86%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
41.49%58.51%
2021-07-15-2021-07-18
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