直播／「微解封」首個周末、確診數再降？指揮中心說明
中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布國內新增32例COVID-19確定病例，分別為29例本土及3例境外移入，另確診個案中新增4例死亡。今（17）日是「微解封」第一個周末，指揮中心下午2點同樣召開記者會，確診人數與死亡病例是否下降？有望解封？引發民眾關注，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。
記者許家禎／台北報導
2021-07-17 14:00:00
針對近期傳出有民眾擅自混打，指揮官陳時中昨日呼籲，民眾不應增加施打人員的負擔，如果刻意違法，未來法治組也正在研擬相關處分。另外輿論關注目前各大廠的疫苗有效防護期大約多久？指揮中心回應延續半年沒有問題。而高中職以下教職員工，有不少人反應還未打到疫苗，怕擔心趕不上開學日，行政院長蘇貞昌早上參與活動時對外保證，開學前一定會打完。
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