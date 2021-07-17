每日確診恐飆破10萬　美專家批英解封如預謀殺人

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他先前說，英國可解封是因為國內2/3成人已完整接種，但英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）警告，感染率恐會達到「相當可怕」的程度。
倡議問責式新聞業的非政府組織The Citizens今天就英國解封計畫舉行線上緊急國際峰會，其他政府顧問等多名國際科學家毫不留情批評強生。
美國科學家海瑟廷（William Haseltine）在會後表示：「我曾寫說，我認為群體免疫策略實際上是置人於死地。」
他表示，以群體免疫為目標意味著推行一項明知會導致成千上萬人死亡的政策。他還說：「以此當政策是災難。」
英國當局否認任由Delta變異株確診暴增，來尋求「群體免疫」政策，但坦承未來幾週每日感染人數可能會飆升至10萬例，這會讓醫療體系面臨更多壓力。
惠提昨天表示：「我認為我們不應該低估我們可能會以驚人速度再次陷入困境的事實。」隨著限制措施放寬，惠提呼籲民眾「慢慢來、愈慢愈好」。
英國政府自19日起，將取消對英格蘭地區公共集會的大部分限制，並允許夜店等商家重新開放；屆時也將取消強制戴口罩和在家工作措施，強生提倡的新做法是強調個人責任，不過他也呼籲民眾不要「不顧風險」。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）則表示，搭乘倫敦大眾運輸工具仍必須配戴口罩。
蘇格蘭和威爾斯當局則設定自己的衛生政策，將維持在商店和大眾運輸等密閉空間戴口罩的規定，北愛爾蘭看來也會跟進。
參與今天線上緊急國際峰會的科學家警告，英格蘭不只跟鄰居不同步，也跟其他國家不同調。
法新社還提到，台灣的前國民健康署署長邱淑媞教授表示，她非常擔憂英國的解封計畫會讓年輕群體和臨床上易受感染的群體暴露於病毒風險。
邱淑媞以英語表示：「在我們文化中，有一種說法是，還在下雨的時候把傘從人們身上拿走，是不道德的行為。」
「而且實際上雨下得非常大。」
紐西蘭丹尼丁（Dunedin）奧塔戈大學（University of Otago）公衛教授貝克（Michael Baker）說：「在紐西蘭，我們總是向英國的領導力看齊。」
他說：「你們有卓越的科學知識深度，在疫苗研發和施打作業方面做得非常好。我們也一直參考你們出色的臨床試驗。」
「這就是為何你們連基本的公衛原則都沒遵循時，會如此令人不可思議。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1100717