窩心妹陪男友跑外送！他目睹畫面跪了：這種女生哪裡找
近年來美食外送平台崛起，民眾只要待在家中動動手指，就有外送員將餐點送到家門口。不過，就有一名網友透露，某天夜晚目睹一名年輕女子背著外送包，疑似陪伴著男友一起送餐，讓他羨慕大讚「請問這種女生哪裡找的到？我願意給她幸福」，貼文一出便引來萬人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 11:20:39
原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，只見畫面中一名年輕女子背著外送包，身邊還有一名男子騎著機車，原PO表示最近常在路上看到外送員女朋友背著外送包，陪伴男友一起送餐，「真的覺得超勾錐的，像忍者龜，能陪著男朋友跑外送的女孩真的很不簡單，真的很刻苦耐勞耶！真的要好好珍惜！」最後不禁羨慕直呼「請問這種女生哪裡找的到？我願意給她幸福」。
貼文曝光後，瞬間引來超過萬人熱議，「我也想找這種女友陪我一起跑外送」、「別人的女朋友從不讓人失望」、「一邊約會一邊賺錢，是年輕時的浪漫可愛」、「兩個人在一起開心快樂最重要」、「可以娶了」；但也有網友持不同看法，「說不定是兄妹」、「可能女友要跑看不懂導航、男生只好硬著頭皮陪跑了」。
不過，亦有過來人現身分享經歷，「我也背過，陪前男友外送！當時只是很單純的想著兩個人一起努力，以後生活可以更好，後來我發現，只有扶不起的阿斗」、「我之前也會跟老公去外送，但後來他不給我跟了...因為每次我跟都下雨」。（編輯：陳雅雲）