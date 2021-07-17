COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

吹冷氣一早被熱醒！女看溫度愣住　行家狂搖頭：根本浪費

▲近日台灣天氣逐漸炎熱，面對炎炎夏日，不少人早已打開冷氣涼爽一番。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲近日台灣天氣逐漸炎熱，面對炎炎夏日，不少人早已打開冷氣涼爽一番。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 12:34:02

近日台灣天氣逐漸炎熱，面對炎炎夏日，不少人早已打開冷氣涼爽一番。不過，就有一名女網友指出，某天一大早就被熱醒，當她一查看冷氣設定溫度時，就讓她不滿直喊「到底是在吹什麼！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己一大早就被熱醒，理由是因為男友把冷氣設定成「29度」，讓她不滿直喊「我原本27+電扇滿涼的，冷氣不是變頻，29度到底是在吹什麼？」

▲壁掛式冷氣室內機擺設位置正確，才能達到最佳冷房效果。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲女網友發現冷氣溫度被設定成29度。（示意圖／翻攝PhotoAC）
貼文一曝光，就引來不少網友傻眼留言，「29度乾脆不要吹了」、「有試過，但開29度根本一直送風而已，浪費電，不如關掉= =」、「29度吹心酸的」、「29度不如不開」、「我都設26度ㄟ，加14寸電扇超涼的」、「27度+電風扇已經很省電了，原po的男朋友是在哈囉嗎？」、「29度搞不好比有些人家的室內溫度還高」、「設定29 ，冷氣乾脆不要開，因冷氣壓縮機根本沒動」、「我是做冷氣的，設定29度真的很哭！男友要大方一點喔」。

不過，也有網友認為，「我跟男友也是28-29欸，+電扇真的還會吹到嫌冷，不過我家是沒冷氣啦，所以也習慣熱了」、「白天開29度，沒有悶熱感、微涼，晚上睡覺時29度，需要蓋被...我剛裝變頻新冷氣，29度真的很可以，且沒有加電扇」；原PO事後也更新內文，表示「男友後來澄清，他只有切舒眠，不知道為什麼變29，我真心覺得他不是眼睛脫窗就是在唬爛」。

事實上，台電曾於臉書粉專《電力粉絲團》上分享，表示睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，建議民眾可打開冷氣「舒眠」功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1至2度，藉此能達到省電的效果也好眠。倘若家中冷氣沒有舒眠功能，台電也分享2招：一、睡前將變頻冷氣設定溫度調高，加上吹電風扇；二、使用涼蓆、將冷氣設定定時，搭配電風扇。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
27.59%72.41%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.04%63.96%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
54.94%45.06%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
41.11%58.89%
2021-07-15-2021-07-18
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀