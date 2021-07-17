吹冷氣一早被熱醒！女看溫度愣住　行家狂搖頭：根本浪費

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貼文一曝光，就引來不少網友傻眼留言，「29度乾脆不要吹了」、「有試過，但開29度根本一直送風而已，浪費電，不如關掉= =」、「29度吹心酸的」、「29度不如不開」、「我都設26度ㄟ，加14寸電扇超涼的」、「27度+電風扇已經很省電了，原po的男朋友是在哈囉嗎？」、「29度搞不好比有些人家的室內溫度還高」、「設定29 ，冷氣乾脆不要開，因冷氣壓縮機根本沒動」、「我是做冷氣的，設定29度真的很哭！男友要大方一點喔」。
不過，也有網友認為，「我跟男友也是28-29欸，+電扇真的還會吹到嫌冷，不過我家是沒冷氣啦，所以也習慣熱了」、「白天開29度，沒有悶熱感、微涼，晚上睡覺時29度，需要蓋被...我剛裝變頻新冷氣，29度真的很可以，且沒有加電扇」；原PO事後也更新內文，表示「男友後來澄清，他只有切舒眠，不知道為什麼變29，我真心覺得他不是眼睛脫窗就是在唬爛」。
事實上，台電曾於臉書粉專《電力粉絲團》上分享，表示睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，建議民眾可打開冷氣「舒眠」功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1至2度，藉此能達到省電的效果也好眠。倘若家中冷氣沒有舒眠功能，台電也分享2招：一、睡前將變頻冷氣設定溫度調高，加上吹電風扇；二、使用涼蓆、將冷氣設定定時，搭配電風扇。（編輯：陳雅雲）