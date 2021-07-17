美疫情近日翻倍　拜登痛批不實疫苗資訊釀禍

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「紐約時報」指出，全美各地的新增確診有超過一半是Delta變異株，且所有各州的新增確診都呈上升趨勢，今天之前近日每天新增確診都在2萬8000例上下，而一個月前每天新增確診僅約1萬1000例。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天警告，這波疫情儼然「未接種疫苗者的大流行」。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle P. Walensky）懇求美國民眾盡快完成疫苗接種，「為自己、也為家人和社區，拜託去打疫苗吧，這也是保護還不能接種疫苗年幼子女的方式」。
官員在白宮簡報疫情時指出，未來幾週新增確診恐持續攀升，很可能集中於疫苗覆蓋率低的地區。
美國總統拜登今天不掩飾對社群媒體的失望，稱像臉書這類平台任由惡意的不實疫苗資訊在網路散播，根本是在「殺人」。
他在搭直升機赴大衛營度週末前被記者問及怎麼看社群媒體上一堆疫情不實資訊時難掩情緒，直言「他們就是在殺人，不妨看看，疫情只出現在未接種疫苗者，那樣（任由不實資訊氾濫）就是在殺人」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮正對矽谷施壓，盼各大主流社群媒體平台能控管一下網路上的錯誤疫苗資訊，還特別點名一個12人集團為惡意不實消息的大本營，網上大多數錯誤資訊都與這12人有關。
白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說：「那12人製造社群媒體平台65%的錯誤資訊，目的只為反疫苗。」
白宮是根據非營利組織「對抗網路仇恨中心」（CCDH）3月時一份報告，稱有12人堪稱疫苗不實消息的「超級傳播者」，要求臉書與推特關掉這些人的網頁，其中包含反疫苗陣營知名人物小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。（譯者：陳亦偉）1100717