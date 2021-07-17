江啟臣稱蔡英文說謊疫苗足　民進黨：勿把國際談話當口水

台積電創辦人張忠謀16日在APEC非正式領袖會議中發言談到，台灣需要更多疫苗，引發國民黨主席江啟臣批平蔡政府稱疫苗足夠是說謊、卡國民黨買疫苗。民進黨發言人簡舒培今（17）日表示，江啟臣過去身為國際關係學者，對於APEC會議中針對貿易自由化與國際疫苗需求穩定等重大議題討論竟然視若無睹，逕自把領袖代表的在國際論壇上的談話當成政治鬥爭口水，甚至作為黨主席選舉題材，令人遺憾。

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簡舒培表示，今年APEC會議的主題聚焦疫情上全球經濟的復甦，張忠謀談話重點在凸顯當前全球疫苗供應不穩定的狀況，可能對全球經濟復甦造成衝擊，也倡議各國強化在防疫，包括各項物資上的相互支援協力。

簡舒培說，江啟臣過去身為國際關係學者，對於APEC會議中針對貿易自由化與國際疫苗需求穩定等重大議題討論竟然視若無睹，逕自把領袖代表的在國際論壇上的談話當成政治鬥爭口水，甚至作為黨主席選舉題材，令人遺憾。

簡舒培強調，台灣這波疫情發生至今，江啟臣領導國民黨一系列走鐘行徑，把謾罵、抹黑、攻擊、作秀當成監督，「只作秀不做事」令人遺憾。

簡舒培表示，面對當前全球疫苗供應短缺，江啟臣又把「買疫苗當作買聲量」，面對德國外長和議員提到中國政治干預疫苗採購卻悶聲不響。江啟臣應該也沒料到，國民黨14個執政縣市有12個不跟他的採購團，甚至遭到台東、南投縣政府打臉退出江啟臣發起的採購團。江啟臣為了自己主席選舉「以疫謀亂」，很顯然地並不受自家人所認同。

簡舒培認為，江啟臣所帶領的國民黨迄今不斷帶頭恐嚇人民、釋放不實謠言，拖累疫苗施打率，所謂「AZ疫苗是催命符」的說法迄今沒向國人道歉說明。現在連國民黨執政的花蓮縣衛生局長朱家祥，都呼籲「趕快打AZ疫苗，能保護自己，還有寬廣的未來」，鼓勵國人儘快施打疫苗，可說是狠狠打臉了江啟臣和國民黨。

簡舒培強調，當全國上下都在積極施打疫苗的同時，我們看到疫苗剩餘率最多的前5名都是國民黨的執政縣市。江啟臣不思督促國民黨執政縣市把手上的疫苗趕快打滿打好，卻每天只會放話作秀做好做滿。

簡舒培最後表示，民進黨要再次呼籲江啟臣，好好督促國民黨縣市長認真施打疫苗，盡快提升接種率，少一點政治操作，多一點防疫工作，這才是正道，也比較不會被自己人打臉。