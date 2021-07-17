韓國連11天日增逾千例　濟州島遭擠爆將升防疫警戒

韓國近來因為Delta變種病毒肆虐，新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，17日通報，新增確診1455例，連續11天單日新增確診破千例。疫情更從首都圈蔓延到非首都圈，雖然目前包括首爾在內首都圈地區已經防疫警戒已升至最高級，但仍有不少民眾前往度假勝地濟州島旅遊，韓國當局訂定相關防疫規定，避免人潮聚集。





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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部17日通報，截至當日0時為止，新增確診1455例，雖然較前一天減少了81例，但已經連續11天單日新增四位數字確診，更是自去年1月20日以來第四高紀錄。





韓國當局指出，目前疫情已經從首都圈蔓延至非首都圈。因暑假高峰即將到來，再加上傳播力超強的Delta變種病毒成為韓國境內主流病毒株，疫情隨時都有可能出現反撲的情形。政府也將於18日研擬非首都圈一率禁止5人以上私人聚會的方案。





▲韓國近日疫情升溫，已經連續11天單日新增確診破千例。（圖／美聯社／達志影像）

即使第四波疫情大流行來勢洶洶，政府縮緊防疫限制，韓國最受歡迎的度假勝地濟州島，在疫情期間遊客人數似乎仍未下潮。





自第四波疫情大流行開始，濟州島上月最後一週的每日平均人數約4萬550人，7月5日至11日這一週約3萬4040人，下降了大約16%，但在上週卻小幅反彈至3萬5449人。





韓國官員指出，因為新冠肺炎相關的旅行限制，讓韓國的遊客選擇濟州島作為海外旅行的替代選項。其中以20多歲和30多歲的年輕人居多，為了擺脫因新冠肺炎疫情造成的憂鬱心情，年輕人們也常到當地登山度假。





由於常常有來自韓國疫情熱區首都圈的遊客前往濟州島旅遊，讓當地政府決定先發制人、採取限制措施。因為光是這個月，成人娛樂場所就已經通報58起確診案例，讓濟州島當局下令關閉當地1356間娛樂設施。





另外，當地政府表示將會在下週將防疫級別由2級提高至3級，將會禁止五人以上私人聚會，餐廳以及咖啡店晚上10點後實行宵禁。





一名官員指出，由於娛樂場所以及遊客的染疫人數正在上升，對於當地持續造成衛生風險。









