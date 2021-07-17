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準！說到夏天會想到什麼？秒測你內心隱藏的「真實渴望」

▲說到夏天會聯想到什麼呢？從答案可以測出你內心的「真實渴望」。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲說到夏天會聯想到什麼呢？從答案可以測出你內心的「真實渴望」。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 16:40:01

心理測驗的時間又到了！最近正值盛暑時分，而說到夏天，你腦中會浮現出什麼呢？日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》日前就分享了一個簡單的心理測驗，選出你心中最能代表夏天的印象，答案將能看出你內心的「真實渴望」，趕快一起來看看吧！

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說到夏天你會聯想到什麼？選項如下：

1.西瓜

2.喝啤酒

3.向日葵

4.海灘

5.夏日慶典

6.冷麵

準備好了嗎？答案揭曉！

▲說到夏天你腦中會浮現出什麼呢？答案將看出你內心的「真實渴望」。（圖／翻攝自《月曜から夜ふかし》）
▲說到夏天你腦中會浮現出什麼呢？答案將看出你內心的「真實渴望」。（圖／翻攝自《月曜から夜ふかし》）
選擇西瓜：最想前往海外

你希望離開目前居住的地方，到世界其他地方發展事業或旅行遊學。現狀無法滿足你，你內心有更遠大的理想，繼續努力，將來可能會有一番成就。

選擇喝啤酒：最想獲得人氣

你希望獲得旁人的注目，希望身邊的人能夠認識你，把焦點放在你身上。你是所謂的社群網路重度上癮者，臉書、推特、IG都可以看到你積極經營的樣子。

選擇向日葵：最想遇到浪漫的邂逅

你從小就是一個浪漫的人，最希望談一場美麗的愛情。骨子裡你相信一見鐘情，認為理想的關係應該從一場命中註定的邂逅開始。

選擇海灘：最想獲得自由

你非常渴望自由，一望無際的大海，代表你想要逃開身旁的束縛。可能是因為現在的工作壓力大，或是對家庭與生活不滿，讓你很想要自由，遠離這一切。

選擇夏日慶典：最想環遊世界

不是嘴巴說說，環遊世界真的是你人生必做夢想之一，你渴望探索不同的文化與生活方式，並且能在旅途中獲得源源不斷的刺激，與來自不同地方的人對話，總是能給你帶來驚喜。

選擇冷麵：你最想發大財

你最希望賺錢，金錢能帶給你安全感。而且你內心渴望的是一夜暴富式的橫財，經常把錢花在買樂透或是大膽地投資在股票市場中。（編輯：倪浩軒）

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對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.32%73.68%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
38.81%61.19%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
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55.74%44.26%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

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43%57%
2021-07-15-2021-07-18
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