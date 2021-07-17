準！說到夏天會想到什麼？秒測你內心隱藏的「真實渴望」

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1.西瓜
2.喝啤酒
3.向日葵
4.海灘
5.夏日慶典
6.冷麵
準備好了嗎？答案揭曉！
選擇西瓜：最想前往海外
你希望離開目前居住的地方，到世界其他地方發展事業或旅行遊學。現狀無法滿足你，你內心有更遠大的理想，繼續努力，將來可能會有一番成就。
選擇喝啤酒：最想獲得人氣
你希望獲得旁人的注目，希望身邊的人能夠認識你，把焦點放在你身上。你是所謂的社群網路重度上癮者，臉書、推特、IG都可以看到你積極經營的樣子。
選擇向日葵：最想遇到浪漫的邂逅
你從小就是一個浪漫的人，最希望談一場美麗的愛情。骨子裡你相信一見鐘情，認為理想的關係應該從一場命中註定的邂逅開始。
選擇海灘：最想獲得自由
你非常渴望自由，一望無際的大海，代表你想要逃開身旁的束縛。可能是因為現在的工作壓力大，或是對家庭與生活不滿，讓你很想要自由，遠離這一切。
選擇夏日慶典：最想環遊世界
不是嘴巴說說，環遊世界真的是你人生必做夢想之一，你渴望探索不同的文化與生活方式，並且能在旅途中獲得源源不斷的刺激，與來自不同地方的人對話，總是能給你帶來驚喜。
選擇冷麵：你最想發大財
你最希望賺錢，金錢能帶給你安全感。而且你內心渴望的是一夜暴富式的橫財，經常把錢花在買樂透或是大膽地投資在股票市場中。（編輯：倪浩軒）