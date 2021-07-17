不要挑三揀四打疫苗！柯文哲：一劑打AZ二劑打莫效果一樣
台北市新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲今日呼籲市民，有疫苗趕快打，不要挑三揀四，打第一劑AZ疫苗之後二劑打莫德納，跟打兩劑莫德納產生的抗體是一樣的，不用懷疑，疫苗不是在瓶子裡有作用，到身體裡才有作用。
記者余祥／台北報導
2021-07-17 16:12:51｜2021-07-17 16:13:01
柯文哲下午在北市疫情記者會說，昨天北市打了3萬2多劑疫苗，目前開了花博接種站，若照滿編制作業，一天分3個時段可以打兩萬劑，一個禮拜打7天就可以打14萬劑。
他說，北市診所、健康服務中心、醫院、花博每日可以打4萬多劑，只要中央有疫苗配發下來，我們就會認真打。
柯文哲指出，北市目前的疫苗覆蓋率為27.8％，按照目前規劃數字，7月22日覆蓋率會到34％。
柯文哲再次呼籲民眾盡快打疫苗，千萬不要挑三揀四，不論是AZ或是莫德納都應趕快去打，打第一劑AZ疫苗不是什麼不好的事。
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