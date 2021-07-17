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不要挑三揀四打疫苗！柯文哲：一劑打AZ二劑打莫效果一樣

▲台北市長柯文哲呼籲民眾趕快打疫苗，不要挑三揀四。（圖／資料照片）
▲台北市長柯文哲呼籲民眾趕快打疫苗，不要挑三揀四。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-17 16:12:51｜2021-07-17 16:13:01

台北市新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲今日呼籲市民，有疫苗趕快打，不要挑三揀四，打第一劑AZ疫苗之後二劑打莫德納，跟打兩劑莫德納產生的抗體是一樣的，不用懷疑，疫苗不是在瓶子裡有作用，到身體裡才有作用。

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柯文哲下午在北市疫情記者會說，昨天北市打了3萬2多劑疫苗，目前開了花博接種站，若照滿編制作業，一天分3個時段可以打兩萬劑，一個禮拜打7天就可以打14萬劑。

他說，北市診所、健康服務中心、醫院、花博每日可以打4萬多劑，只要中央有疫苗配發下來，我們就會認真打。

柯文哲指出，北市目前的疫苗覆蓋率為27.8％，按照目前規劃數字，7月22日覆蓋率會到34％。

柯文哲再次呼籲民眾盡快打疫苗，千萬不要挑三揀四，不論是AZ或是莫德納都應趕快去打，打第一劑AZ疫苗不是什麼不好的事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.32%73.68%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
38.81%61.19%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
55.74%44.26%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

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43%57%
2021-07-15-2021-07-18
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