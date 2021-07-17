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中國團隊在巴基斯坦遭恐襲　環時揚言雖遠必誅

▲滿載中國工程人員的巴士14日遇襲造成多人死傷後，中國昨天派遣公安部在內的聯合工作組赴巴國調查與善後。中共官媒環球時報揚言，誰向中國人下毒手都是自取滅亡，「雖遠必誅」。（圖／美聯社／達志影像）
▲滿載中國工程人員的巴士14日遇襲造成多人死傷後，中國昨天派遣公安部在內的聯合工作組赴巴國調查與善後。中共官媒環球時報揚言，誰向中國人下毒手都是自取滅亡，「雖遠必誅」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-17 18:28:08

（中央社台北17日電）滿載中國工程人員的巴士14日遇襲造成多人死傷後，中國昨天派遣公安部在內的聯合工作組赴巴國調查與善後。中共官媒環球時報揚言，誰向中國人下毒手都是自取滅亡，「雖遠必誅」。

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14日早上7時，中國企業承建的柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達蘇水電站（Dasu dam）專案出勤班車在赴施工現場途中遭遇襲擊，迄今造成中方人員9死28傷，另有一人失蹤。

中巴兩國總理17日通話將這起事件稱為「恐怖襲擊」，中國總理李克強要求巴國務必將兇手繩之以法。

根據巴基斯坦「黎明報」（Dawn）報導，本案為自殺炸彈客實施的恐襲，他駕駛載有爆裂物的汽車衝撞一輛巴士，另一輛巴士閃避不及失控墜谷，導致車內多人喪命。

中國派出的聯合工作組昨天已抵達巴基斯坦。中國公安部刑事偵查局官方微博今天通報，公安部已派出刑事偵查技術專家赴巴協助開展調查，希望中巴雙方一道，查明真相，儘快破案，找出真凶，嚴懲幕後組織者和相關人員。

環球時報昨晚發出「銳評」揚言，實施這次襲擊的恐怖組織到現在沒有現身，「不過這個懦弱的團夥一定會被找出來，並且必須遭到堅決剿滅。」

評論稱，中國要用行動明確告訴巴國內反政府力量：無論他們誰對中國人員和專案實施恐怖襲擊，就等於把自己擺到了中國敵人位置上，中國一定會堅決支持巴政府剿滅他們。

環時並稱，如果巴基斯坦需要支援和幫助，中國還可以派出特種部隊等力量參與聯合行動，「剷除巴國內對中國目標的威脅，殺一儆百」。

評論強調，中國必須在一些動盪的國家裡向人們證明：「中國人是惹不得、尤其殺不得的。誰向中國人下毒手都是自取滅亡。」

環時最後還套用電影「戰狼」的經典台詞揚言：「對我同胞實施恐怖襲擊者，雖遠必誅。」（編輯：楊昇儒/）1100717

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