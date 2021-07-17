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防疫期間支出增！民團：安置兒少補助每童每日卻僅有50元

▲防疫支出暴增！民團批：安置兒少補助每童每日卻僅有50元（示意圖／Garena提供）
▲防疫支出暴增！民團批：安置兒少補助每童每日卻僅有50元（示意圖／Garena提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-17 18:52:27｜2021-07-17 18:55:33

全國實施三級防疫警戒，各級學校停課不停學，讓兒少安置機構照顧人員工時及備援人力增加，致機構經營管理成本暴增，台灣全國兒少安置機構聯盟表示，衛福部日前提出照顧加給補助每童每月1500元，但換算下來平均每童每天僅有50元，這是一個毫無成本根據的數字，無異是杯水車薪，也在在證明政府毫不重視兒少安置機構，並且嚴重疏忽安置兒少的生存權益，呼籲政府應多加關注安置兒少問題。

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安置盟表示，這些安置兒少停課留院時，工作人員堅守崗位提供24小時的照顧，但不僅無法領用1萬元的孩童照顧防疫補助，還需要協助家長領用，也擔心從未關心過兒少的父母突然與孩子聯繫，卻在領完補助後人就消失，補助無法確實使用在安置兒少上。

安置盟說明，近年政府已嚴禁民間安置機構自行開案服務，因此目前安置機構內的孩子都是政府委託安置，他們大多是因家庭失功能或因家暴遭褫奪監護權或觸法經法院安置，這些都是屬於政府法定社會福利服務範圍。

日前安置盟也曾呼籲政府增加人力補助、關注安置兒少問題，衛福部近日也通知會以防疫停課期間每位安置兒少，以每月發給新台幣1500元照顧加給，但換算下來後每童每日僅50元補助，安置盟稱這不僅是一個毫無成本根據的數字，也代表政府完全不想負起法定的責任，讓人感到心寒，因為疫災，安置機構共體時艱，以照顧安置兒少為第一任務，許多工作人員無法照顧自己家庭的孩子，也冒著搭乘大眾交通工具上班的危險，仍堅守岡位，但卻無法容忍政府用每天50元來推卸應負的責任。

安置盟認為，衛福部補助經費應以社家署生輔員補助最低薪資3萬4997元、時薪為199元計算，白天線上上課時間8小時，1名工作人員照顧4名兒少，以平均每日每童需增加照顧人力費用398元並應酌加加班費、勞健保、水電、飲食等增加費用來計算，一個孩子一天單就人事費就多支出近400元，政府卻僅補助50元，無異是杯水車薪。

在許多兒少安置機構的主要收入來自於民眾捐款，如今因為疫情，民眾無法前來機構，導致部分安置機構捐款收入大受影響，包括高雄市慈德育幼院減少3成之多；雲林縣長愛家園育幼院更減少了48%。

安置盟也提及，因兒少安置機構非屬於營利事業體，而無法申請當年經濟部的紓困營運補助，在中央地方認知不同下，往往令兒少安置機構無所適從，淪為紓困孤兒，如今更有部分機構恐面臨彈盡糧絕的境地。

因此安置盟呼籲，兒少安置機構是兒少保護的最後一道防線，對於疫情期間停課造成的加班與備援人力支出，政府應增加人力補助，而非僅提供照顧加給，更應確保疫情期間照顧服務完備、善盡照顧之責。

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