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巴基斯坦爆炸案　中國公安部：針對中國人員恐襲

▲針對巴基斯坦公車爆炸案，中國國務委員、公安部部長趙克志稱，根據目前調查，這是「針對中國在巴人員的恐怖襲擊」。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對巴基斯坦公車爆炸案，中國國務委員、公安部部長趙克志稱，根據目前調查，這是「針對中國在巴人員的恐怖襲擊」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-18 09:41:28

（中央社記者繆宗翰北京17日電）中國工程人員14日在巴基斯坦遇襲造成多人死傷，中國國務委員、公安部部長趙克志今天與巴國內政部長阿邁德緊急通話時稱，根據目前調查，這是「針對中國在巴人員的恐怖襲擊」。

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根據中國公安部官網新聞稿，趙克志在通話時指出，這是根據「目前巴方調查及通報情況」做出的判斷，「中方對實施這一暴行的組織和人員予以強烈譴責」。

趙克志並表示，中國政府高度重視14日在巴發生的中方人員遇襲傷亡事件，中國國家主席習近平也作出重要批示。中國公安部已派出刑事偵查技術專家赴巴協助開展調查，希中巴共同查明真相，盡快破案，找出真兇，嚴懲幕後組織者和相關人員。

他並請巴方全面排查中方在巴人員、機構、項目安全風險，堵塞漏洞，加強安全預警，強化安保措施，盡最大努力保障中方人員生命安全，防止類似事件再次發生。

根據新聞稿，阿邁德（Sheikh Rashid Ahmed）在通話時首先代表巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）和巴基斯坦人民強烈譴責這一恐襲事件，並表示他本人將於18日趕赴事發現場，督導破案，查明真相，嚴懲真兇。

阿邁德也承諾，巴方將採取最高等級安保措施，保障在巴中國機構人員安全。

巴基斯坦英文報紙「黎明報」（Dawn）16日報導，14日發生的巴士爆炸案是自殺炸彈客所為，他駕駛載有爆裂物的汽車衝撞中國企業承建的柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達蘇水電站（Dasu dam）專案出勤班車，造成9名中國籍水壩工程人員死亡。

不到3個月前的4月21日，巴基斯坦西南部一家頂級飯店遭炸彈攻擊，造成至少5人死亡、多人受傷。而中國大使當天就下榻在這家飯店，但事發時外出參加活動，逃過一劫。（編輯：楊昇儒）1100717

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