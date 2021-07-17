TBE無極限男團擔任特別嘉賓　新北鼓藝節online上陣　

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優人神鼓創辦人劉若瑀認為，在疫情影響下，所有的實體表演活動都暫停，對表演團隊來說是非常大的打擊；這次非常感謝新北市政府文化局協助將實體表演轉為線上，讓民眾不出門也能夠觀賞到演出，對於表演者來說是莫大的支持與鼓勵，對於將實體活動轉為線上化的發展深表支持。
文化局指出，「鼓舞．臺灣」2021新北市鼓藝節線上活動，共有「鼓舞祭」、「鼓動人生」、「鼓輪鼓力」、「鼓療人心」四個鼓勵主題；其中，「鼓舞祭」建構的虛擬舞台，匯聚超過10組如優人神鼓、身聲劇場等知名演藝團隊歷年精華影片，只要上線即可欣賞一流表演，虛擬舞台旁更設有市集區，凡拜訪市集可獲闖關密語，即有機會獲得價值200元超商禮券。
「鼓動人生」主題則為IG串聯活動，邀請大家於IG帳號上傳秒數不限的肢體打擊樂影片，並TAG一到五位接棒的朋友，藉此鼓勵連結傳遞正能量；至於目前很夯的「鼓輪鼓力」主題，將邀請大家來線上開打，以各種敲擊樂器共同玩出節奏與旋律，就算沒有音樂細胞的人，也能享受到打鼓帶來的快樂！「鼓療人心」則介紹各項鼓療知識，例如開發智力、紓解壓力、提升免疫力等好處。
文化局說，活動還特邀TBE無極限男團拍攝社群活動的示範影片，「TBE」是The Butterfly Effect「蝴蝶效應」的縮寫，原指在一個動態系統中，初始的微小變化，將能帶動整個系統長期且巨大的連鎖反應，正好能代表此次活動的精神；歡迎所有想看鼓藝表演、想展現自我，希望藉由鼓樂傳達祈福鼓舞的民眾，詳情可至2021新北市鼓藝節的官網查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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