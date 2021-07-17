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TBE無極限男團擔任特別嘉賓　新北鼓藝節online上陣　

▲舉辦15年的新北市鼓藝節因疫情取消實體的活動，文化局改推2021新北市鼓藝節的線上活動；圖為優人神鼓於2020年在國家戲劇院演出「與你共舞」。（圖／優人神鼓提供）
▲舉辦15年的新北市鼓藝節因疫情取消實體的活動，文化局改推2021新北市鼓藝節的線上活動；圖為優人神鼓於2020年在國家戲劇院演出「與你共舞」。（圖／優人神鼓提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-17 22:29:53

疫情影響，舉辦15年的新北市鼓藝節取消實體活動，但新北市文化局特用「鼓舞．臺灣」為主題，推出2021新北市鼓藝節的線上活動；7月17日至8月15日號召大家上線參加「鼓舞祭」及接力上傳「鼓動人生」影片活動，為同島一命共同防疫的朋友們打氣加油。

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文化局長龔雅雯表示，千百年來，鼓樂就有祭神祈福意涵，也有鎮嚇敵人的效果，在今年特別的時刻，用鼓舞作為2021新北市鼓藝節的核心，藉由鼓樂來激勵民眾，一同祈求疫情遠離，鼓樂齊鳴擊振奮人心；活動期間，還有好康抽獎活動，周周隨機送出43張價值200元的超商禮券。

優人神鼓創辦人劉若瑀認為，在疫情影響下，所有的實體表演活動都暫停，對表演團隊來說是非常大的打擊；這次非常感謝新北市政府文化局協助將實體表演轉為線上，讓民眾不出門也能夠觀賞到演出，對於表演者來說是莫大的支持與鼓勵，對於將實體活動轉為線上化的發展深表支持。

文化局指出，「鼓舞．臺灣」2021新北市鼓藝節線上活動，共有「鼓舞祭」、「鼓動人生」、「鼓輪鼓力」、「鼓療人心」四個鼓勵主題；其中，「鼓舞祭」建構的虛擬舞台，匯聚超過10組如優人神鼓、身聲劇場等知名演藝團隊歷年精華影片，只要上線即可欣賞一流表演，虛擬舞台旁更設有市集區，凡拜訪市集可獲闖關密語，即有機會獲得價值200元超商禮券。

「鼓動人生」主題則為IG串聯活動，邀請大家於IG帳號上傳秒數不限的肢體打擊樂影片，並TAG一到五位接棒的朋友，藉此鼓勵連結傳遞正能量；至於目前很夯的「鼓輪鼓力」主題，將邀請大家來線上開打，以各種敲擊樂器共同玩出節奏與旋律，就算沒有音樂細胞的人，也能享受到打鼓帶來的快樂！「鼓療人心」則介紹各項鼓療知識，例如開發智力、紓解壓力、提升免疫力等好處。

▲TBE無極限男團擔任2021新北市鼓藝節線上活動的特別嘉賓，並拍攝社群活動示範影片。（圖／TBE提供）
▲TBE無極限男團擔任2021新北市鼓藝節線上活動的特別嘉賓，並拍攝社群活動示範影片。（圖／TBE提供）
 

文化局說，活動還特邀TBE無極限男團拍攝社群活動的示範影片，「TBE」是The Butterfly Effect「蝴蝶效應」的縮寫，原指在一個動態系統中，初始的微小變化，將能帶動整個系統長期且巨大的連鎖反應，正好能代表此次活動的精神；歡迎所有想看鼓藝表演、想展現自我，希望藉由鼓樂傳達祈福鼓舞的民眾，詳情可至2021新北市鼓藝節的官網查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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