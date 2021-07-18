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與史瓦帝尼、海地邦交生變？外交部：假消息

▲針對我國邦交國史瓦帝尼及海地，可能與我國邦交生變，外交部方面表示，與兩國關係穩固，可能是來自中方的假消息。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.27）
▲針對我國邦交國史瓦帝尼及海地，可能與我國邦交生變，外交部方面表示，與兩國關係穩固，可能是來自中方的假消息。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.27）

記者丁上程／台北報導

2021-07-18 11:55:42

我國邦交國史瓦帝尼近日來發生反政府示威抗議，海地甚至面臨總統遭到暗殺，根據媒體報導指出，有涉外人士表示針對兩邦交國近日來的狀況，是否會引發邦交關係改變，已經讓外交單位高度重視並介入處理。對此外交部今（18）日上午發表聲明，表示目前與兩邦交國狀況穩定，相關消息純屬「中國方面的假消息」。

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根據聯合報的報導指出，由於史瓦帝尼與海地兩邦交國，近日來國內震盪，其中史瓦帝尼更是面臨50年來最大的反政府示威遊行。國內更有消息言論指出，由於台灣長期與史瓦帝尼皇室交好，是背後幫助獨裁政府的存在；而雖然台灣在當地深耕多年，形象並非一面倒負面觀感，但相關單位已留意外交形象的損害，正著手澄清。

對此外交部今日上午也回應，表示台史建交至今53年，邦誼穩固，相關有利民生的合作計畫，深獲史國各界高度肯定及歡迎。我國將偕同重要國際友人，持續與史國政府深化合作，協助史國早日自近期動亂事件重建復原，恢復和平與穩定。

而與海地的邦交關係，外交部方面也強調，海地總統遇刺後，目前正在全力緝兇，並結合各界力量，渡過當前挑戰；身為海國的長期堅定友邦，我國持續密切注意相關情勢發展，並將結合理念相近國家，協助海地人民生活早日恢復正常。

外交部直言，我國外交處境艱難， 國人皆能理解。而在外交部同仁及第一線大使館及技術團同仁努力下，積極鞏固及深化我國與包括史瓦帝尼及海地等友邦的關係，並彰顯我國直接嘉惠友邦人民的協助模式。在國際間，「台灣模式」已漸建立口碑，也有多國與我國討論可能合作模式。

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