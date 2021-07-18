泰公衛部長和AZ藥廠信件流出！台灣去年10月採購疫苗曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
負責翻譯泰國時事要聞的臉書粉專「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」於昨日在臉書發文，針對泰公衛部長和AZ藥廠信件流出一事做說明。泰譯聞表示，一開始這個新聞是網路媒體ISRANews爆出來的，但沒有立即受到關注，後經一位學者Sarinee Achavanuntakul轉載並提出質疑後才引起大量轉發跟討論（她的貼文已達17,000次轉貼）。
粉專指出，台灣人可看到台灣為同組內最早簽約的國家（去年10月），這證明了台灣確實很早便已著手購買疫苗，但疫情的變化難以捉摸，生產地產能被影響的結果才導致疫苗到貨延誤。但泰國人卻認為，是他們公衛部門最初竟然只跟AZ訂購「每月」300萬劑的量，是後來才被AZ公司提高到每月600萬劑，這表示泰國公衛部門打從一開始就打算大量給泰國人打....？
泰譯聞點出另一個問題:「大部分泰國人一直以為他們的AZ代工廠只負責東南亞國協成員國，所以上個月蔡總統的訪問因為翻譯錯誤而引起泰國人討論的時候，有些死忠挺巴育政府的泰國人（sa-lim），就很酸地拿COVAX分配圖說台灣是要跟中國廠拿吧，幹麼提泰國。結果這份文件流出來時才發現，AZ泰國廠不只要扛東南亞各國的訂購量，原來也要負責台灣跟馬爾地夫，泰國平均下來只能拿到總產量的1/3左右而已。這件事想必泰國政府、AZ公司和泰國民眾之間還有得吵。」
根據《曼谷郵報》報導，泰國公衛部長參威拉軍證實了信件的真實性，但他強調，自己回信時表明，泰國每月至少需要1000萬劑疫苗，才能夠有效制止每日感染數的暴增。
新聞來源為Newtalk 新頭殼