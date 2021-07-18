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快訊／本土個位數失守！確診新增15例加3例境外移入

▲指揮中心今（18）日公布國內新增18例確診者，分別為15例本土及3例境外移入，另確診個案中新增4例死亡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（18）日公布國內新增18例確診者，分別為15例本土及3例境外移入，另確診個案中新增4例死亡。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-18 14:07:42｜2021-07-18 16:10:41

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增18例確診者，分別為15例本土及3例境外移入，另確診個案中新增4例死亡。

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指揮中心表示，今日新增的15例本土病例，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、6例女性，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於今(2021)年7月10日至7月17日。個案分布以新北市7例為最多，其次為臺北市5例、桃園市3例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月26日至6月13日，確診日介於6月3日至6月16日，死亡日介於7月13日至7月15日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月16日累計公布14,180位確診個案中，已有12,243人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案15507為本國籍20多歲男性，7月15日自西班牙返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15508為英國籍20多歲男性，7月15日自英國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15512為本國籍50多歲女性，7月16日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，在機場採檢後至防疫旅館檢疫，同日出現流鼻水、喉嚨痛、喉嚨癢及頭暈症狀，7月17日由衛生單位安排至集中檢疫所隔離，並於今日確診；已匡列接觸者19人，其中10人為同班機前後兩排旅客，列居家隔離，餘9人為同班機機組員，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,765,532例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,747,814例排除)，其中15,408例確診，分別為1,229例境外移入，14,126例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計768例COVID-19死亡病例，其中760例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、臺北市291例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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