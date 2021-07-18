美國發布商業警告　中外交部嗆廢紙一張：香港明天會更好

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中國外交部在週五（16）舉行的例行記者會上，發言人趙立堅強調，香港議題為中國內政問題，反對美方的干涉介入。昨（17）日中國外交部官網又發文，指責美方發出的「香港商業警告」無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員。
中國外交部表示，中方始終堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。國安法實施以來，香港社會秩序恢復、法治原則彰顯，發展重回正軌，且香港居民依法享有各項權利自由，外國在港投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境。
中國外交部還引述國際貨幣基金組織對香港作為金融中心的肯定，批評美國的做法為罔顧事實、無視商界呼聲的「唱衰」，暴露美方破壞香港繁榮穩定、干涉中國內政、阻撓中國發展的險惡用心。美國所謂的制裁只是「廢紙一張」，想透過制裁向中方制裁為痴心妄想，卑劣圖謀絕不會得逞，香港的明天一定會更好。如果美國執意用這套伎倆，中國將奉陪報底。
針對香港局勢英國《BBC》昨日引述曾在歐巴馬政府中擔任美國助理貿易談判代表的穆恩（Jeff Moon）見解，拜登政府的商業警告代表香港局勢已經「非常嚴峻」，反映香港發生的劇烈轉變。2020年7月《紐約時報》就宣布部分撤出香港，轉至韓國首爾，《華盛頓郵報》、《華爾街郵報》等國際媒體派駐中國的記者也受到局勢影響暫時轉移駐地。
香港商務及經濟發展局局長邱騰華則是向中國官媒《新華社》表示「香港是一個非常自由的地方，尤其對企業和做生意的人來講，完全可以來去自由。」根據港府資料，2020年在香港設立總部或公司的企業約有9000家，與2019年差不多。