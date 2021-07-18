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「保密協議」不公開疫苗採購細節？江啟臣：審計部變東廠

▲針對防疫指揮中心不公開疫苗採購相關細節一事，國民黨主席江啟臣18日批評審計部，身為監察院轄下機關，卻未好好把關相關預算，儼然成為下一個東廠。（圖／國民黨提供）
▲針對防疫指揮中心不公開疫苗採購相關細節一事，國民黨主席江啟臣18日批評審計部，身為監察院轄下機關，卻未好好把關相關預算，儼然成為下一個東廠。（圖／國民黨提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-18 15:09:15

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過疫苗仍舊相當缺乏。此時在野黨頻頻要求防疫指揮中心公開相關疫苗採購細節，不過卻因為在合約簽訂時有簽署「保密協議」，讓指揮中心無法公布相關細節。對此國民黨主席江啟臣則批評，疫苗採購預算並非機密預算，以保密協議來規避監督，根本於法無據，而此時審計部還幫腔指揮中心，「難不成也變另一個東廠？」

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江啟臣強調，根據政府資訊公開法，對於公益有必要之預算，應當公開提供給國人知曉。且疫苗採購的相關預算，主計處很早就說明並非機密預算。「國防外交也有很多是機密預算，但也可以透過機密會議審查。」江啟臣說，更何況疫苗的預算它並不屬於機密預算，如果以簽了保密協議拒絕提供，「你是在保護人民的利益，還是廠商的利益？」

江啟臣表示，負責相關預算把關的審計部，應該要監督、監察政府如何使用預算，「怎麼這時候還會配合行政機關，說這是機密不能提供？難不成你也變成另外一個東廠了嗎？」江啟臣更直言，總統蔡英文過去也曾對外表示，防疫期間相關資訊越透明防疫越有效，所以更應該公開疫苗相關預算是如何支用的。

▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布18日確診者分別在台北市、新北市及桃園市。（圖／NOWnews製圖）
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