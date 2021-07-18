COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

《俗女2》森玲CP放閃！藍葦華裸身追逐謝盈萱

▲藍葦華（左）、謝盈萱再組「森玲CP」。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲藍葦華（左）、謝盈萱再組「森玲CP」。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-18 16:07:47｜2021-07-18 16:08:08

《俗女養成記2》昨（17日）發布「愛情篇」預告，藍葦華飾演的「蔡永森」和謝盈萱飾演的「陳嘉玲」，在新家展開情侶生活，可以看到蔡永森裸身追逐只穿一件睡衣的陳嘉玲、兩人牽著手時陳嘉玲靠在蔡永森背上的浪漫畫面，還有蔡永森把累癱的陳嘉玲從床上拉起來，貼心地叫她起床，以及兩人一同用餐，陳嘉玲很自然地親吻蔡永森展現親密，但接著出現兩人對峙與哭泣的影像，又瞬間把熱戀的愛情，推回到了現實層面，最後蔡永森一句：「陳嘉玲，我們現在走到哪了？」更是讓粉絲們十分好奇「森玲CP」在第二季的愛情是否充滿變數？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲藍葦華（左）、謝盈萱親密戲默契自然。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲藍葦華（左）、謝盈萱親密戲默契自然。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
陳嘉玲和蔡永森兩人是自小吵吵鬧鬧一起長大的青梅竹馬，而被問及現實生活中是否有過這樣的戀愛經驗？藍葦華表示自己跟老婆的愛情還真是百分百地相似，他笑著說：「我和我老婆就是國中同學，長大後再次相遇然後結婚，只能說緣分真的很奇妙。」而對謝盈萱來說，能夠從小到大認識，而最後成為婚姻伴侶是一件滿酷的事，她說：「如果要跟一個人從小打鬧到大，對方可能會比較像是家人，很難能有感情的化學反應產生。」

▲藍葦華（左）、謝盈萱是否修成正果有變數。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲藍葦華（左）、謝盈萱是否修成正果有變數。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
謝盈萱和藍葦華也聊起了預告中的親吻戲，被問及兩人拍攝這場戲的默契時，謝盈萱透露藍葦華本質就是很紳士的人，完全是處於尊重配合對手的狀態，而兩人也相當清楚角色是40多歲的戀愛關係，如何拿捏寫實地呈現兩人都很有默契，而被問及十分熟悉的兩人拍攝吻戲，是否會感到尷尬？藍葦華則表示，「不會覺得尷尬，反而更容易在角色狀態，我們彼此都很相信對方，這對演員來說是件很幸福的事」。但謝盈萱也笑說：「我跟葦華好像比較適合演逞凶鬥狠的戲，兩人都不是走浪漫路線的魔羯座，嚴藝文還說要我演溫柔甜甜一笑的表情，就像是要我的命一樣。」她透露有些戀愛感情戲在演出上卡住，導演嚴藝文就會出馬指導，給予許多走位的意見與想法。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
78.15%21.85%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
63.08%36.92%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

74.47%25.53%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.25%43.75%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
25.5%74.5%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.14%62.86%
2021-07-16-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀