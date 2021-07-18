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麵包上有什麼料好吃？「2物」被推上天：不會絕版又無敵

▲台式麵包剛出爐時香噴噴的，口味眾多又便宜，成為不少人早餐的首選。（圖/pixabay）
▲台式麵包剛出爐時香噴噴的，口味眾多又便宜，成為不少人早餐的首選。（圖/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 17:25:48

麵包因為其便利又好吃，成為不少人早餐的首選，不僅超商有販售，糕點店那種剛出爐的麵包，更是讓人垂涎三尺。近日，就有網友討論「請問剛出爐的台式麵包，大家最喜歡哪一種配料？」貼文引發熱議，不少人推薦「2種配料」，直呼是永不絕版的好吃麵包。

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原PO在PTT貼文指出「三級警戒也已經好一陣子了，突然想念麵包店那種剛出爐的台式麵包，好想一個接著一個吃，配料口味包括蔥花麵包、菠蘿麵包、肉鬆麵包、奶酥麵包、克林姆麵包、螺旋奶油麵包、紅豆麵包、椰子塔、芋頭麵包等等，大家最喜歡哪一種呢？」

▲烘培師透露，聰明的人買麵包，看到3款轉頭就走，更稱「只有不懂的人才會吃」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友討論麵包搭配什麼料最好吃，引發討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「肉鬆真的份量大又有飽足感又便宜，真的沒對手欸」、「青蔥麵包永不絕版，超好吃」、「青蔥跟肉鬆共同特點就是便宜又好吃」、「台式蔥花真的無敵好吃」、「蔥花麵包真的好吃又便宜」、「肉鬆麵包啊，講著講著又餓了」、「只信仰蔥花麵包」、「趁熱一定吃蔥花」、「剛出爐真的蔥花真的很好吃」。

綜合網友意見，多數人認為「肉鬆麵包」以及「蔥花麵包」兩種口味最推，因為其價格便宜又好吃，成為不少人最愛。不過，也有少數網友推薦其他麵包「菠蘿麵包才不敗吧」、「炸彈麵包也是好吃」、「小熱狗麵包怎麼沒人推啊」、「比較喜歡紅豆麵包」，只能說口味繁多，最愛哪種口味還是因人而異。（編輯：張嘉哲）

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