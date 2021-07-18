COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

政院南服執行長爆群聚　陳政聞即日起請辭執行長

▲行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭檢舉在屏東牡丹灣villa餐廳違法群聚，引起外界議論；陳政聞今天晚間發聲明宣布辭去執行長一職。（圖／取自陳政聞臉書）
▲行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭檢舉在屏東牡丹灣villa餐廳違法群聚，引起外界議論；陳政聞今天晚間發聲明宣布辭去執行長一職。（圖／取自陳政聞臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-18 21:44:36

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭檢舉在屏東牡丹灣villa餐廳違法群聚，引起外界議論；陳政聞今(17)日晚間發聲明宣布辭去執行長一職，陳政聞表示，已牽連執政團隊，為避免帶來更多紛擾，「即日起，辭去政院南部聯合服務中心執行長職務」，不與人口實，盼社會能聚焦在防疫事宜，早日度過疫情難關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，高雄市長陳其邁也指出，事發地點在屏東縣，事實認定由屏東縣政府釐清調查，希望盡速調查真相，假如在防疫期間違反傳染病防治法，若涉及政府官員、應嚴懲不貸。

屏東縣牡丹灣Villa渡假村被爆出，在7月13日微解封當晚，開放餐廳讓10多名客人自行煮麻辣火鍋跟飲酒，被人拍照檢舉，並傳這群人中疑包含行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。對此，陳政聞今晚發表聲明做出上述表示。

陳政聞全文聲明如下：

針對媒體報導牡丹灣事件，個人認為已牽連執政團隊，為避免給執政團隊帶來後續防疫政策推動的紛擾，即日起，辭去政院南部聯合服務中心執行長職務，不與人口實，盼社會能聚焦在防疫事宜，早日度過疫情難關。

國內武漢肺炎以來，個人也一直在職務上，協助推動防疫及紓困工作。日前，因為終聞7月12 日微解封，念家中年幼子女近兩個月一直悶在家中，遂安排在微解封當日，至屏東旭海一帶做單純家庭旅行，讓子女能有抒發，但全家也都一直謹守指揮中心所有防疫規範，絕無參與任何違反指揮中心防疫規範的群聚餐敘。此事件造成社會爭議，我深感抱歉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
77.25%22.75%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
55.47%44.53%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

81.44%18.56%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.48%43.52%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
25.97%74.03%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.65%63.35%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀