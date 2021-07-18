政院南服執行長爆群聚　陳政聞即日起請辭執行長

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屏東縣牡丹灣Villa渡假村被爆出，在7月13日微解封當晚，開放餐廳讓10多名客人自行煮麻辣火鍋跟飲酒，被人拍照檢舉，並傳這群人中疑包含行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。對此，陳政聞今晚發表聲明做出上述表示。
陳政聞全文聲明如下：
針對媒體報導牡丹灣事件，個人認為已牽連執政團隊，為避免給執政團隊帶來後續防疫政策推動的紛擾，即日起，辭去政院南部聯合服務中心執行長職務，不與人口實，盼社會能聚焦在防疫事宜，早日度過疫情難關。
國內武漢肺炎以來，個人也一直在職務上，協助推動防疫及紓困工作。日前，因為終聞7月12 日微解封，念家中年幼子女近兩個月一直悶在家中，遂安排在微解封當日，至屏東旭海一帶做單純家庭旅行，讓子女能有抒發，但全家也都一直謹守指揮中心所有防疫規範，絕無參與任何違反指揮中心防疫規範的群聚餐敘。此事件造成社會爭議，我深感抱歉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。