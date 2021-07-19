索羅門省長在台完成腦部手術　堅拒改變對中立場

我是廣告 請繼續往下閱讀
索羅門當年9月與台灣斷交，並與中國建交。被問到他是否認為索羅門政府收取中國賄款，蘇達尼說，有些臆測指出，中國與索羅門政府兩邊一定談了什麼，才導致索羅門的外交轉向，但他對此不清楚。
蘇達尼說，他非常謝謝台灣政府協助他就醫，這對他非常重大，台灣長期慷慨協助索羅門民眾，斷交後仍持續提供幫助。馬萊塔省和台灣民眾都共享並堅持民主價值。
蘇達尼在夫人與政治顧問塔利菲魯（CelsusIrokwato Talifilu）的陪同下，5月底抵達台灣，在台大醫院診斷腦部並接受治療。塔利菲魯12日在臉書貼出蘇達尼手術成功消息，蘇達尼對台灣人民、政府以及總統蔡英文表達由衷感謝。
加拿大籍印太專家帕斯卡爾（Cleo Paskal）5月底接受美國podcast節目John Batchelor Show訪問，率先透露蘇達尼到台灣就醫的消息。
帕斯卡爾當時說，蘇達尼迫切需要進行腦部掃描和治療，但索羅門沒有相關設備，政府也沒有促成他到海外就醫。蘇達尼幕僚透過群眾募資平台尋求海外朋友幫忙，在募資活動中，印度馬尼帕爾大學（ManipalUniversity）教授納拉帕特（Madhav Das Nalapat）看到這個消息，直接與台灣的總統辦公室聯絡。
帕斯卡爾當時指出，蔡英文上任前曾訪問馬尼帕爾大學，獲納拉帕特接待。納拉帕特轉達，希望幫助有堅定民主信仰的蘇達尼，蔡總統親自指示，提供協助。
印度星期天衛報（The Sunday Guardian）10日刊登帕斯卡爾關於蘇達尼赴台就醫的文章。她說，蘇達尼生病後，希望索羅門政府協助出國就醫，索羅門政府遲不處理，據傳索羅門暗示，希望他改變對中國的立場，一切都好處理，但蘇達尼拒絕。
帕斯卡爾說，蘇達尼原希望到澳洲就醫，澳洲同意給他簽證，但醫療費用須由他負擔，澳洲的醫院也要他先付10萬澳幣（約新台幣207萬元）的費用，蘇達尼無法負擔這筆錢，朋友因此透過群眾募資平台募資，納拉帕特因此得知他的情況。（編輯：高照芬）1100718