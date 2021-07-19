COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

英國BNO特許入境將到期　港人忙離境機場爆滿

▲英國供香港居民入籍的「英國海外國民」（BNO）新制中，「特許入境許可」（LOTR）期限即將到期。港媒報導，不少香港民眾為此趕搭機離境，使機場滿是人潮，不乏含淚道別的場面。圖為今年中共七一黨慶時，香港機場也曾湧現的離境人潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國供香港居民入籍的「英國海外國民」（BNO）新制中，「特許入境許可」（LOTR）期限即將到期。港媒報導，不少香港民眾為此趕搭機離境，使機場滿是人潮，不乏含淚道別的場面。圖為今年中共七一黨慶時，香港機場也曾湧現的離境人潮。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-19 06:01:05

（中央社台北18日電）英國供香港居民入籍的「英國海外國民」（BNO）新制中，「特許入境許可」（LOTR）期限明天到期。港媒報導，不少香港民眾為此趕在今天搭機離境，使機場滿是人潮，不乏含淚道別的場面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應「港區國安法」實施，英國2020年中宣布BNO新制，讓持有BNO的香港居民自今年1月31日起，可與家人循LOTR機制前往英國居留，滿6年後可取得永久居留資格。中國當局對於此舉表達強烈不滿，並宣布不承認BNO為有效證件。

此後，英國政府數度延長LOTR期限，先是延至3月31日，後來又依次延長到5月17日、6月21日。最新一次延長的期限為7月19日，此後未再有新的變化，導致不少原本心存觀望的香港民眾，在上週趕辦赴英手續及搶訂機票。

綜合香港媒體報導，由於LOTR將於19日到期，香港機場今天擠滿搭機及送機人潮。特別是2班下午飛往英國倫敦的班機，登機櫃檯前排滿了數百名離港者及送機親友，不少人忙著拍照留念，更有人泣不成聲，還需要旁人攙扶及撫慰才能平復情緒。

受訪的港人紛紛表示，由於英國未如預期再延長LOTR期限，讓他們趕在近1週內離開，走得很急。至於離港的原因，這些港人紛紛指向「政策」（指「港區國安法」）。

一名受訪的李女士表示，擔心中國的洗腦政策且感到害怕，是她決定趕在LOTR期限前離港的主因。如果將來香港政治環境有機會好轉，她還是會考慮返回香港定居。（編輯：邱國強）1100718

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.87%23.13%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
56.21%43.79%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

82.35%17.65%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.51%43.49%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
25.97%74.03%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.51%63.49%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀