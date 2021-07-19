英國BNO特許入境將到期　港人忙離境機場爆滿

（中央社台北18日電）英國供香港居民入籍的「英國海外國民」（BNO）新制中，「特許入境許可」（LOTR）期限明天到期。港媒報導，不少香港民眾為此趕在今天搭機離境，使機場滿是人潮，不乏含淚道別的場面。
因應「港區國安法」實施，英國2020年中宣布BNO新制，讓持有BNO的香港居民自今年1月31日起，可與家人循LOTR機制前往英國居留，滿6年後可取得永久居留資格。中國當局對於此舉表達強烈不滿，並宣布不承認BNO為有效證件。
此後，英國政府數度延長LOTR期限，先是延至3月31日，後來又依次延長到5月17日、6月21日。最新一次延長的期限為7月19日，此後未再有新的變化，導致不少原本心存觀望的香港民眾，在上週趕辦赴英手續及搶訂機票。
綜合香港媒體報導，由於LOTR將於19日到期，香港機場今天擠滿搭機及送機人潮。特別是2班下午飛往英國倫敦的班機，登機櫃檯前排滿了數百名離港者及送機親友，不少人忙著拍照留念，更有人泣不成聲，還需要旁人攙扶及撫慰才能平復情緒。
受訪的港人紛紛表示，由於英國未如預期再延長LOTR期限，讓他們趕在近1週內離開，走得很急。至於離港的原因，這些港人紛紛指向「政策」（指「港區國安法」）。
一名受訪的李女士表示，擔心中國的洗腦政策且感到害怕，是她決定趕在LOTR期限前離港的主因。如果將來香港政治環境有機會好轉，她還是會考慮返回香港定居。（編輯：邱國強）1100718