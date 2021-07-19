台股早盤跌187點、失守17800點 航運、鋼鐵及觀光逆勢漲
美股4大指數上周五收跌，台股今（19）日早盤則是開低走低，電子及金融股都走弱，大盤隨後失守17800點，一度下探17708.15點，大跌187.10點，跌幅逾1%，其中蘋概三雄台積電跌逾1%，鴻海更跌超過2%，不過，航運、鋼鐵及觀光逆勢走揚，尤其航運股盤中漲幅更超過3%。
記者顏真真/台北報導
2021-07-19 10:15:01
受到Delta變種病毒肆虐全球及市場憂心通膨等利空因素影響，上周五美股4大指數收黑，其中道瓊工業指數299.17點，跌0.86%，收在34687.85點；那斯達克指數跌115.89點，跌0.8%，收在14427.24點；標普500指數下滑32.87點，跌0.75%，收4327.16 點；費城半導體指數跌72.29點，跌幅最大有2.25%，收3145.45點。
台股今日早盤也開低走低，以17854.35點，下跌40.9點開出後。在台積電領跌下，大盤指數也失守17800點，一度下探17708.15點，下挫187.10點，電子、金融走弱，目前半導體類股跌逾1%，金融也有0.5%以上跌幅，而傳產航運、鋼鐵、觀光等逆勢漲，航運漲幅更超過3%，而觀光也有1%以上漲幅，生技醫療漲0.6%。
就個股來看，蘋概股的台積電跌逾1%，鴻海、聯發科跌幅則超過2%，不過，傳產股隨著貨櫃三雄航運法說會、股東會陸續登場，航運股漲逾2%，長榮漲幅更超過4%，而萬海、陽明也漲逾2%。