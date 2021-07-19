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江啟臣要求公布疫苗採購價格　綠營酸江主席打臉江委員

▲立法院民進黨團19日召開記者會表示，立法院早已通過決議，要求行政院在疫苗交貨完成後公開所有疫苗採購資料，江啟臣的行為無疑是「江主席打臉江委員」。（圖／翻攝自民進黨團臉書）
▲立法院民進黨團19日召開記者會表示，立法院早已通過決議，要求行政院在疫苗交貨完成後公開所有疫苗採購資料，江啟臣的行為無疑是「江主席打臉江委員」。（圖／翻攝自民進黨團臉書）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-19 11:12:05｜2021-07-19 11:14:29

身兼國民黨黨主席的立委江啟臣昨日晚間在臉書放上他要求中央流行疫情指揮中心（CDC）公布疫苗採購數量及金額等相關數字的公文，並嗆「民主政府沒有不能監督的事項、獨裁政府才有照不了陽光的法案」。不過立法院民進黨團今（19）日再召開記者會時則回擊，為避免公開疫苗採購金額的行為影響與疫苗廠商間的保密合約、交貨進度等，立法院早在6月決議，待疫苗全數交貨完畢後，由行政院提出相關報告，江啟臣身為立委不會不知情，這樣的做法無疑是「江主席打臉江委員」。

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立法院民進黨團書記長羅致政表示，國民黨在此時此刻要求公開疫苗採購價格，是因為太笨，所以不知道不能問才問？還是因為太壞，明知道不能問還問？更批評「又笨又壞才是糟糕的」。

羅致政說，在疫苗採購有簽署保密合約的情況下，為避免影響疫苗採購，所以立法院早已決議在疫苗全數交貨完成後，由行政部門會提出相關報告，預計在明年9會將報告送到立法院備查，身為立委的江啟臣應該很清楚，這樣的做法無疑是「江主席打臉江委員」，更要江啟臣不要為難行政部門，好好做一個立委該做的事。

立法院民進黨團幹事長劉世芳則說，江啟臣不是黨團幹部，沒有參與協商，或許在協商當下並不清楚情奴，但關於疫苗採購報告公開的幾項決議在三讀時，江啟臣一定在場，不可能不知道法案、決議通過的內容，江主席跟江委員在這方面的資訊落差，令人感到遺憾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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