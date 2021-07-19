微解封！百貨祭優惠刺激買氣　線上線下都好買

記者陳美嘉／高雄報導
2021-07-19 12:03:11
微解封鬆綁部分措施，百貨業者也祭出優惠刺激買氣。夢時代「超給利」最高回饋20%；漢神巨蛋以「向冠軍致敬 永續綠動力」為主題，更規劃堪稱世界級卡友禮；大立百貨有「高雄好家載」、「便立購」各式商品線上一次購足，大立in89豪華影城也重新開放；新光三越推出回饋規模超越週年慶的「超級會員禮賓週」。
夢時代即日起至7月28日舉辦「超給利」主題活動，規劃全館指定消費滿千送百，會員使用OPEN錢包等支付工具，消費滿額再送限量電子抵用券，最高回饋率可達20%。餐飲品牌則持續推出各式外帶自取優惠，28日前於TGI FRIDAYS、瓦城、藝奇、Mo-Mo-Paradise、勝博殿、果然匯等39家人氣餐飲品牌，指定餐飲品牌刷實體華南夢時代聯名卡，天天享85折。
漢神巨蛋今年以「向冠軍致敬 永續綠動力」為主題，即日起至8月22日推出向運動、農產等各領域的冠軍致敬，以及館內各品牌的永續綠動力等活動；更規劃堪稱世界級卡友禮的獨家限量款系列贈品，有大容量衣鞋袋、多功能3C收納包、拳擊造型托特包；館內各品牌也響應推出回收限定優惠，並推廣雲端發票活動，於7月19日至8月22日憑全館累積消費599元電子載具之明細，即可獲得高雄科工館票券。
大立百貨響應高雄市府推出的「高雄好家載」，館內美食餐飲、各項生鮮蔬果、夜市小吃都能線上買；而大立「便立購」生鮮蔬果、生活用品、3C商品、美妝服飾等均可一次購足。B館B1F帶狀展區即日起至7月20日舉辦日本美食工藝感謝展，有來自日本各地精選美食商品，也引起由日本職人純手工打造的日常生活用品、廚房用具以及家庭小物等。此外，大立in89豪華影城重新開放，將落實顧客全程配戴口罩實名制登記、管控購票人流、禁止飲食、梅花座、清潔消毒等防疫措施，讓民眾可以放心享受睽違已久的電影盛宴。
新光三越即日起至7月28日推出回饋規模超越週年慶的「超級會員禮賓週」全台共3億元酬賓券直接贈送會員。會員只須於活動期間開啟新光三越APP，即可獲得酬賓券，線上線下皆可消費折抵。新光三越高雄左營店、高雄三多店也推出專屬優惠商品，有美妝保養、床墊、蒸烤爐、調理機等。