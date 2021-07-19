微解封！百貨祭優惠刺激買氣　線上線下都好買

微解封鬆綁部分措施，百貨業者也祭出優惠刺激買氣。夢時代「超給利」最高回饋20%；漢神巨蛋以「向冠軍致敬 永續綠動力」為主題，更規劃堪稱世界級卡友禮；大立百貨有「高雄好家載」、「便立購」各式商品線上一次購足，大立in89豪華影城也重新開放；新光三越推出回饋規模超越週年慶的「超級會員禮賓週」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲百貨業者祭優惠，線上線下都好買。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.18）

× ▲百貨業者祭優惠，線上線下都好買。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.18）

▲大立in89豪華影城重新開放，配合落實各項防疫措施。（圖／大立百貨提供）

× ▲大立in89豪華影城重新開放，配合落實各項防疫措施。（圖／大立百貨提供）

新光三越即日起至7月28日推出回饋規模超越週年慶的「超級會員禮賓週」全台共3億元酬賓券直接贈送會員。會員只須於活動期間開啟新光三越APP，即可獲得酬賓券，線上線下皆可消費折抵。新光三越高雄左營店、高雄三多店也推出專屬優惠商品，有美妝保養、床墊、蒸烤爐、調理機等。



