嬤「安全帽中空」露髮髻！潮州人秒認出　背後藏奇特原因

安全帽的品牌眾多，有昂貴的也有平價的，款式更是百百種，有半罩型也有全罩型，當然在造型上也相當多元，如：水果外形、電鍋造型等。不過，這樣的安全帽你看過嗎？近日就有一名網友分享，自己在路上撞見一位阿嬤頭上帶著一頂「中間挖空」的安全帽，讓他看後嘖嘖稱奇，而畫面曝光後，許多屏東縣潮州鎮的網友則一眼認出這位阿嬤。

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原PO前（17）天在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片並笑言「捨不得丟的安全帽」，而從照片可見，一位阿嬤坐在機車後座，頭上戴著一頂銀灰色安全帽，仔細一看，帽子中間竟是「挖空」的，阿嬤綁的「包頭」完全露在外面，讓人看了滿頭問號。

▲近日有網友分享，自己在路上撞見一位阿嬤頭上帶著一頂「中間挖空」的安全帽，讓他看後嘖嘖稱奇，而畫面曝光後，許多屏東縣潮州鎮的網友則一眼認出這位阿嬤。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

此畫面曝光，不少潮州人紛紛現身說法，直指「潮州常出現的一個阿桑」、「潮州光華國小前」、「早就看過，舊照了，她常出現在潮州這」。而根據據《ETtoday》報導，這名婦人經常戴著這頂中空的安全帽出現在潮州一帶，早在去（2020）年就曾登上新聞版面，該名婦人更透露，自己是

「太子爺乩身」

，平時得將頭髮盤理乾淨，為了不弄亂髮型，兒子才會幫她在安全帽中間鑽洞。

不過對此，警方則表示，安全帽中間挖空的做法已失去保護作用，依照《道路交通管理處罰條例》，屢勸不聽者可裁罰500元，呼籲民眾千萬別模仿，以免在發生意外時，安全帽無法發揮保護力，受罰事小，哀痛就得不償失了。（編輯：許苡晴）