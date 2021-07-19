名家論壇》黎榮章／民眾黨支持度升　柯文哲成在野共主？

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於此同時，若比較柯文哲與其他藍營大咖如馬英九、韓國瑜、江啟臣等人在親藍粉專中的聲量，也可發現在本土疫情爆發後，親藍粉專2個月來有提到柯文哲的貼文，其互動數遠遠超過前述藍營大咖，馬英九、韓國瑜、趙少康、江啟臣、朱立倫、連勝文的討論度全部相加，都還沒有柯文哲多。從5月底柯文哲嗆「砸病例」開始，一直到本月初與趙少康合體，都讓他在藍粉專討論度飆高，柯文哲確實成為疫情之下，最受臉書親藍粉專所擁戴的政治人物。
進一步透過話題類據分析臉書親藍粉專討論柯文哲的主題，可發現親藍粉專提到柯文哲時，主要都是「藉柯批綠」。話題討論度最高的是「疫苗」，柯文哲一再批疫苗不夠，以凸顯民進黨疫苗政策錯誤的發言。第二名則是「校正回歸」，這一名詞首度出現時，各界嘩然，藍粉專也藉柯文哲的說法打臉指揮官陳時中說檢驗量能很足夠。而本月初林昶佐嗆遭環南市場自治會長回擊，更是振奮許多藍白粉，綜前所述，可發現親藍粉專在每個事件背後都維持一慣借柯打綠的策略。
數據會說話。疫情以來，藍軍社群最擁戴的意見領袖不是努力防疫的侯友宜，或前共主韓國瑜，而是柯文哲。柯文哲嘴民進黨向來有一套，藍營藉力使力，煽動反執政黨情緒，擴大民眾對防疫不力的不滿。在民調上也可觀察到相同趨勢，民進黨支持度因疫情大跌，民眾黨支持度和中間選民比例大幅上升。
疫情過後，柯文哲很有機會順勢成為在野共主，大幅提升的中間選民成為藍白都想攏絡的目標，國民黨是否有機會爭取這些因疫情對民進黨失望的中間選民，或者號召因疫情而改支持柯文哲的泛藍群眾歸隊，在野大餅的爭奪戰，值得拭目以待。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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