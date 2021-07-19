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名家論壇》黎榮章／民眾黨支持度升　柯文哲成在野共主？

▲台灣近期爆發本土新冠肺炎（COVID-19）疫情，擁有醫學背景的台北市長柯文哲，多次就疫情發表意見，帶動支持度、網路聲量飆升。（圖／翻攝自柯文哲官方臉書）
▲台灣近期爆發本土新冠肺炎（COVID-19）疫情，擁有醫學背景的台北市長柯文哲，多次就疫情發表意見，帶動支持度、網路聲量飆升。（圖／翻攝自柯文哲官方臉書）

文/黎榮章

2021-07-19 12:10:38

台灣民意基金會7月公布「瘟疫肆虐下的台灣人政黨認同」民調（於6月進行），民調顯示，民進黨過去3個月以來流失15個百分點的支持度，而過去被譏為「4%黨」的台灣民眾黨，卻在近1個月來支持度飆升至7.1%；同時，民調也指出民眾黨支持者中有31%認為自己是國民黨認同者、僅6.4%自認是民進黨認同者，顯示民眾黨和國民黨社會基礎重疊。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫發現，柯文哲在疫情爆發後獲得的網路聲量有一定程度是由藍營所創造。在臉書親藍粉專討論柯文哲的聲量，從4月起歷經3階段變化：5月中旬本土疫情爆發前，親藍粉專對柯文哲的討論不高，曲線低平；本土疫情爆發後，親藍粉專對柯的討論度增加，聲量增加了4倍；7月初他更與正藍金童趙少康合體，對民進黨大開砲，柯在親藍粉專的聲量再上漲逾3倍。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲本土新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，柯文哲的網路聲量飆升，其中不少與國民黨有關。（圖／QuickseeK提供）
於此同時，若比較柯文哲與其他藍營大咖如馬英九、韓國瑜、江啟臣等人在親藍粉專中的聲量，也可發現在本土疫情爆發後，親藍粉專2個月來有提到柯文哲的貼文，其互動數遠遠超過前述藍營大咖，馬英九、韓國瑜、趙少康、江啟臣、朱立倫、連勝文的討論度全部相加，都還沒有柯文哲多。從5月底柯文哲嗆「砸病例」開始，一直到本月初與趙少康合體，都讓他在藍粉專討論度飆高，柯文哲確實成為疫情之下，最受臉書親藍粉專所擁戴的政治人物。

▲柯文哲與其他政治人物粉專比較。（圖／QuickseeK提供）
▲柯文哲與其他國民黨政治人物的臉書粉專互動數比較。（圖／QuickseeK提供）
進一步透過話題類據分析臉書親藍粉專討論柯文哲的主題，可發現親藍粉專提到柯文哲時，主要都是「藉柯批綠」。話題討論度最高的是「疫苗」，柯文哲一再批疫苗不夠，以凸顯民進黨疫苗政策錯誤的發言。第二名則是「校正回歸」，這一名詞首度出現時，各界嘩然，藍粉專也藉柯文哲的說法打臉指揮官陳時中說檢驗量能很足夠。而本月初林昶佐嗆遭環南市場自治會長回擊，更是振奮許多藍白粉，綜前所述，可發現親藍粉專在每個事件背後都維持一慣借柯打綠的策略。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲臉書親國民黨粉專討論柯文哲的內容，大多與批評民進黨、蔡政府的議題有關。（圖／QuickseeK提供）
數據會說話。疫情以來，藍軍社群最擁戴的意見領袖不是努力防疫的侯友宜，或前共主韓國瑜，而是柯文哲。柯文哲嘴民進黨向來有一套，藍營藉力使力，煽動反執政黨情緒，擴大民眾對防疫不力的不滿。在民調上也可觀察到相同趨勢，民進黨支持度因疫情大跌，民眾黨支持度和中間選民比例大幅上升。

疫情過後，柯文哲很有機會順勢成為在野共主，大幅提升的中間選民成為藍白都想攏絡的目標，國民黨是否有機會爭取這些因疫情對民進黨失望的中間選民，或者號召因疫情而改支持柯文哲的泛藍群眾歸隊，在野大餅的爭奪戰，值得拭目以待。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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