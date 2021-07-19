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第2劑mRNA疫苗副作用更強？加拿大：女性、年輕人最嚴重

▲加拿大研究，女性、年輕人因為免疫系統強大，接種疫苗後的副作用比較明顯。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大研究，女性、年輕人因為免疫系統強大，接種疫苗後的副作用比較明顯。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-19 13:30:47

新冠肺炎（COVID-19）因為傳播能力更強的變種病毒Delta，疫情持續在各地蔓延，接種疫苗成為各國持續推動的重要政策之一，但許多人在接種第二劑疫苗時，出現較明顯或是嚴重不良反應。加拿大神經免疫學、壓力和內分泌學（Neuro-Immunology, Stress and Endocrinology，NISE）實驗室主任伊斯瑪爾（Nafissa Ismail）解釋，通常人體第二次接觸病原體時，免疫系統反應不會那麼明顯，但mRNA疫苗的運作方式並非如此。

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加拿大《Global News》報導，安大略省的貝卡（Becca Young）在接種第二劑疫苗後，頭痛欲裂的感覺像是參加了一場派對後大宿醉。貝卡第一劑接種的是輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech），當時只有手臂酸痛，接種第二劑時，她改打莫德納疫苗（Moderna），每想到副作用嚴重到全身痠痛、躺平在床上。

渥太華大學NISE實驗室主任伊斯瑪爾（Nafissa Ismail）表示，mRNA疫苗會向細胞發出如何檢測出冠狀病毒棘蛋白的指令，讓身體在真的遇到新冠病毒時能夠抵抗。這和一般的「滅活疫苗」（弱化的病毒或是死亡的病毒）不同，接種第二劑mRNA疫苗時，身體已經是在「戰鬥狀態」，所以副作用才會比較大。

伊斯瑪爾表示，由於年輕人的免疫系統更強大，所以比較有可能出現更明顯的副作用。根據加拿大衛生部門的統計，接種第一劑或第二劑疫苗出現不良反應的人群中，有79.1%為女性，主要原因可能是雌性荷爾蒙會在刺激免疫系統中的某些物質同時，又抑制其他物質的作用，讓免疫機制比男性更加複雜。

西安大略大學（Western University）免疫學家克富特（Steven Kerfoot）表示，混打疫苗可能會引發更強烈的免疫反應，他自己第一劑接種AZ疫苗（AstraZeneca），第二劑則是接種mRNA疫苗。由於接種第二劑時，人體內已經有了抗體，所以會反應會更激烈是正常的，但沒有反應也不代表免疫系統較弱或是疫苗無效，一般民眾不用過度憂心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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