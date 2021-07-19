第2劑mRNA疫苗副作用更強？加拿大：女性、年輕人最嚴重

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渥太華大學NISE實驗室主任伊斯瑪爾（Nafissa Ismail）表示，mRNA疫苗會向細胞發出如何檢測出冠狀病毒棘蛋白的指令，讓身體在真的遇到新冠病毒時能夠抵抗。這和一般的「滅活疫苗」（弱化的病毒或是死亡的病毒）不同，接種第二劑mRNA疫苗時，身體已經是在「戰鬥狀態」，所以副作用才會比較大。
伊斯瑪爾表示，由於年輕人的免疫系統更強大，所以比較有可能出現更明顯的副作用。根據加拿大衛生部門的統計，接種第一劑或第二劑疫苗出現不良反應的人群中，有79.1%為女性，主要原因可能是雌性荷爾蒙會在刺激免疫系統中的某些物質同時，又抑制其他物質的作用，讓免疫機制比男性更加複雜。
西安大略大學（Western University）免疫學家克富特（Steven Kerfoot）表示，混打疫苗可能會引發更強烈的免疫反應，他自己第一劑接種AZ疫苗（AstraZeneca），第二劑則是接種mRNA疫苗。由於接種第二劑時，人體內已經有了抗體，所以會反應會更激烈是正常的，但沒有反應也不代表免疫系統較弱或是疫苗無效，一般民眾不用過度憂心。
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