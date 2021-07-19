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特企／泰國普吉　蘇梅重啟觀光　SHA認證安心遊

▲普吉體驗快樂隔離高球假期（圖/ Laguna Golf court）
▲普吉體驗快樂隔離高球假期（圖/ Laguna Golf court）

本報訊

2021-07-19 14:23:41｜2021-07-19 15:09:07

泰國普吉島、蘇梅島7月重啟觀光，並推出SHA+安全健康認證，強化泰國觀光業標準以及提升旅客的信心。現在前往觀光或於網路填問券，均有機會獲贈好禮。

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7/1生效的普吉島沙盒計劃（Sandbox），歡迎全面接種疫苗的國際旅客前往普吉旅遊。而7/15開始的蘇梅加模式（Samui Plus），計劃則涵蓋了蘇叻他尼府3個島嶼：蘇梅島、帕安島和龜島的特定區域和路線。

泰國觀光局與政府和民間部門攜手合作，於2020年推出了“驚艷泰國安全與健康管理：SHA”認證；並因應普吉島沙盒計劃，推出”SHA Plus”認證，鼓勵所有在普吉島已獲 SHA 認證的場所和企業註冊，才能接待完整接種疫苗的外國旅客。

對於喜歡小白球的旅客，泰觀局特別推薦《普吉島高爾夫渡假》活動，讓已完整接種疫苗的球友們無須隔離，在指定的球場，盡情揮桿。

更棒的是，7/1起，持台灣護照前往普吉、蘇梅，申請完成COE 及出示機票，即可獲得泰國觀光局準備的超值好禮包乙份（數量有限，敬請把握）。

此外，現在參加泰觀局臉書活動（8/12前），完成問券填寫，也有機會獲得限量好禮：旅行摺疊包＋泰絲口罩乙份（共10名）。
 



詳見：
泰國觀光局www.tattpe.org.tw
FB活動https://bit.ly/3ekfewU
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