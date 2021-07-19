COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

烟花颱風逼近　水利署防汛動起來

▲水利署長賴建信召開防汛視訊會議，要求全體動員防範可能的災害。（圖／水利署提供）
▲水利署長賴建信召開防汛視訊會議，要求全體動員防範可能的災害。（圖／水利署提供）

記者張志康/綜合報導

2021-07-19 14:56:17

依中央氣象局預報，烟花颱風強度持續增強，有威脅台灣本島陸地的機率。對此，水利署長賴建信今（19）日上午召集所屬機關召開防汛視訊會議，要求全體動員、立即落實整備，以危害最大的情境來評估颱風動向。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴建信表示，各河川局及水資源局應加速完成河道內在建工程、疏濬及破堤工區人員及機具撤離；水閘門檢查、抽水站運轉測試及抽水機預布；滯洪池提前放空等整備措施。並支援地方政府救災需求、協調橫移門關閉時間。水利署隨時即時掌握颱風動態及提供降雨預報，並對外揭露防災資訊，讓全民一起做好防災減災避災的準備工作。

賴建信也在會中逐一檢視各河川局河道瓶頸段是否完成疏通；防災應變人員是否完成編組；淹水感測器、水位站及CCTV等功能是否正常；重點防汛熱區抽水機具、防水擋板及防汛備料是否已準備到位且提前部署；防汛志工與自主防災社區是否已通知啟動。

由於日前花蓮發生連續地震，可能造成土石鬆動，為因應颱風帶來的強降雨，請對於強降雨山區道路可能中斷，請搶修險廠商預先進駐，避免孤島效應影響救災。

水利署也要求各河川局加強與地方政府溝通聯繫交換情資，提醒各縣市政府針對車行地下道派駐專人監控、加強溝渠清淤作業、提前放空滯洪池預留滯洪空間，落實疏散撤離計畫，抽水機管線橫跨馬路及救災設備之交通維持務必確實，避免影響通行安全。

賴建信也責成各區水資源局因應水庫位於高水位，預劃水庫調節性放水、洩洪、蓄水操作及高濁度應變與攔汙索卸除之整備，預先測試各項閘門機電設施功能備用油料均可達7天以上，並確保放水廣播系統測試正常。

水利署表示，烟花颱風初期可能對北部及東北部區域影響較大，後期可能替中南部帶來豪雨。第十河川局及臺北水源特定區管理局將在今明兩日，協調新北市政府、翡翠水庫管理局完成新店、烏來、石碇、坪林、雙溪等地區水利設施巡檢，並確保排水系統暢通，減少淹水風險。

水利署也表示，雖說降雨對水庫蓄水提升將有助益，但北區水資源局會審慎操作水庫，適時啓動排砂隧道，預劃高濁度應變整備作業，另發電機組及備用油料均可達7天以上，確保供水不中斷。第九河川局特別加強新城海堤、七星潭海岸 保護工、南北濱及化仁海堤等海岸防護及警戒。

另外，第一河川局針對184處水閘門及宜蘭縣政府60處水閘門檢查測試，大型移動式抽水機49台已經完成布置，沿海颱風暴潮溢淹及美福排水等防汛熱點均重點監控。第二河川局針對新竹市舊港島、苗栗頭份尖山里防汛熱點已預布抽水機。

另對於颱風可能後續帶來西南風造成中南部發生豪大雨情形，水利署也請第三、四、五、六、七河川局亦不可大意，中區及南區水資源局對於各項供水應變、沖排淤及颱風後蓄水回升，對於降雨農業節水供灌，有效運用水資源，要與台水公司等單位密切聯繫落實準備。

水利署也呼籲民眾，清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
10.53%89.47%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
77.16%22.84%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
49.59%50.41%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.28%15.72%
2021-07-18-2021-07-20
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀