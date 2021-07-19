特企／民間捐贈五官鏡　助醫師降低感染風險！

民間企業日前捐贈20套（近150萬）數位式五官鏡給社團法人台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會，並透過台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會副理事長暨台灣鼻科醫學會理事長、台大耳鼻喉科主治葉德輝醫師表示，將捐贈之數位式五官鏡提供給緊急需要的前線醫師使用，並在疫情嚴峻的環境下看診時避免被病毒染疫的風險。





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葉德輝醫師指出，耳鼻喉科醫師平日看診時必須近距離替病患做診察，現在遇到新冠病毒肆虐台灣，對於每日在前線看診的醫師群，直接面臨因必須診察每一位病患的耳鼻喉發炎狀況而極易被感染的風險，令人擔憂。數位五官鏡對於前線的臨床醫師來說很有幫助！除可解決門診醫師不需再因使用傳統耳鏡非常貼近病患耳朵做診察，且數位五官鏡本身的LCD螢幕顯示可直接透過放大的顯示把耳內病灶看得更清楚，看診醫師還可降低被新冠病毒感染的風險。未來五官鏡若能夠在全國各醫療院所讓醫師使用，對全台耳鼻喉科以及小兒科前線醫師來說將更有幫助。





台灣先進醫學科技表示對數位耳鏡/五官鏡產品開發的初衷，是幫助臨床醫師在看診時與病患保持適當的友善距離，讓病患感到舒適，同時五官鏡具有的影像拍照及錄影儲存功能，讓醫師在看診的同時可紀錄病患的病情。非常感謝民間企業的熱情捐贈讓數位五官鏡能夠特別在疫情下幫助前線醫師。





葉德輝醫師說，感謝民間企業的熱情相助，新冠疫情未來可能是新常態，就像是流感一樣，對前線醫師來說維持適當的看診距離是必要的，特別是在基層診所。另外，遠距醫療也將是未來的趨勢，五官鏡除了可幫助醫師前往醫療資源匱乏的-偏鄉地區看診之外，平常還可透過線上看診即可解決六成的病患問題，且鼓勵更多的民間企業一起投入醫療捐贈，保護前線的醫療人員包括耳鼻喉科、小兒科醫師，讓他們能在風險極高的工作環境下能有得到適當的保護。



