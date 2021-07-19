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日本重金打造「行動急診車」　給抗疫戰士勇氣與力量

▲《行動急診室》劇中打造「急診室醫療車」，有效替患者治療。（圖／friDay影音）
▲《行動急診室》劇中打造「急診室醫療車」，有效替患者治療。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-19 21:00:00

日劇《TOKYO MER 行動急診室》第三集白熱化，菜菜緒不畏惡徒勇敢對抗的模樣，獲觀眾讚賞：「實在太帥氣了！」該集收視率也創下開播新高14.4％。《行動急診室》是希望帶給與2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情奮鬥的醫護勇氣與力量的電視劇，TBS電視台更重金打造「急診室醫療車」，擔任監製之一的醫生表示希望車子真實存在，就能優化未來的急診環境。 

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▲菜菜緒（右）在最新一集中的表現驚豔觀眾。（圖／friDay影音）
▲菜菜緒（右）在最新一集中的表現驚豔觀眾。（圖／friDay影音）
菜菜緒表現精彩，鈴木亮平在第三集播出前於社群網站發文，預告「今天無論是誰，絕對會迷上菜菜緒飾演的護理師」，更為與疫情奮鬥的醫護打氣寫道：「今晚這集要特別獻給所有無論日夜都在奮鬥的護理師們，以及必須兼顧育兒和工作的家長們。」 

第三集暫時撇開「東京都知事 赤塚梓」石田百合子與「厚生勞動大臣 白金真理子」渡邊真起子的「紅白」政治角力，取而代之的是醫護與警察對於「救人」這件事的摩擦，可以看到「TOKYO MER」不畏險境只為搶救生命的過程，雖然已經超乎現實，但全程精彩無尿點。 

《TOKYO MER 行動急診室》由編劇黑岩勉所打造，是部希望帶給與新冠肺炎疫情奮鬥的醫護們勇氣與力量，TBS電視台更砸重金製作，為了災害場面的真實感，負責監製劇中行動急診室醫療車「TOKYO MER 」的醫師則強調：「如果真的能有這台行動急診室的話，勢必能夠有更理想的急救醫療環境。」該劇每週一晚間9點在friDay影音更新。

▲鈴木亮平（中）劇中極力救人。（圖／friDay影音）
▲鈴木亮平（中）劇中極力救人。（圖／friDay影音）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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