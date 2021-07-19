日本重金打造「行動急診車」　給抗疫戰士勇氣與力量

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菜菜緒表現精彩，鈴木亮平在第三集播出前於社群網站發文，預告「今天無論是誰，絕對會迷上菜菜緒飾演的護理師」，更為與疫情奮鬥的醫護打氣寫道：「今晚這集要特別獻給所有無論日夜都在奮鬥的護理師們，以及必須兼顧育兒和工作的家長們。」
第三集暫時撇開「東京都知事 赤塚梓」石田百合子與「厚生勞動大臣 白金真理子」渡邊真起子的「紅白」政治角力，取而代之的是醫護與警察對於「救人」這件事的摩擦，可以看到「TOKYO MER」不畏險境只為搶救生命的過程，雖然已經超乎現實，但全程精彩無尿點。
《TOKYO MER 行動急診室》由編劇黑岩勉所打造，是部希望帶給與新冠肺炎疫情奮鬥的醫護們勇氣與力量，TBS電視台更砸重金製作，為了災害場面的真實感，負責監製劇中行動急診室醫療車「TOKYO MER 」的醫師則強調：「如果真的能有這台行動急診室的話，勢必能夠有更理想的急救醫療環境。」該劇每週一晚間9點在friDay影音更新。
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