９成國人缺鉀關鍵！營養師：補鉀這樣吃防中風、心肌梗塞

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嫚嫚營養師表示，鉀對人體而言是非常重要的巨量礦物質，存在於人體各細胞內，協助維持細胞的滲透壓、保持水分、酸鹼值等平衡。另外它也參與了人體的肌肉收縮、神經傳導、心肌活動等，肝糖和肌肉蛋白的合成也需仰賴鉀。
由此可見鉀的重要性，不過經調查卻發現約有90%以上國人攝取不足。鉀的攝取量和心臟健康息息相關，美國心臟協會就建議每人每日應攝取3500毫克，但台灣國人19~64歲平均攝取量僅約為每日2700毫克，65歲以上則約為2500毫克，有顯著的差距，是人人都應檢視的問題。
９成國人缺鉀常見原因 吃太鹹、加工食品是關鍵！
嫚嫚營養師指出日常較容易出現缺鉀的情況，最常見也最主要的因素就是吃太鹹、鈉攝取過量，導致鉀的排除量增加，形成鈉鉀失衡。像是各種零食、各種重口味美食等，往往都有鈉過量的情況。又或是因為加工類食品攝取過多，沒有補充到足夠的鉀，鉀易溶於水而流失，加工程序越多製作到最後往往所剩無幾，且鈉含量也容易超標。這樣的情況再加上飲食營養不均衡，沒有攝取足夠的鉀，缺乏情況便會愈加嚴重。
其他因素也包括了容易因牙口問題、飲食困難等因素，影響飲食、營養攝取的年長者，又或是厭食症者。而長期酗酒者則容易因為飲食不佳、消化道能力差等因素導致缺鉀。另外，許多減肥者也會有營養不均、鉀攝取不足的情況，特別是像常吃水煮餐的極端減重者，鉀溶於水、又沒喝湯，就容易錯失鉀攝取的機會。而長期腹瀉、或是大量運動、處於炎熱環境、中暑、使用利尿劑等，使身體大量排汗、排水也容易使得鉀流失。
身體缺鉀，小至疲勞，大至影響心腦血管健康！
嫚嫚營養師提醒，身體若缺鉀，情況較輕者容易出現疲勞、無力、水腫、心悸、反應遲鈍、抽筋、失眠等問題，且腸道蠕動也會變慢，出現消化不良、便秘等情況，而腸道蠕動變慢又會讓腸道細菌增加，容易產氣，因此也容易出現腹脹、脹氣等問題。
倘若身體長期缺鉀，情況較嚴重時，就有可能出現肌耐力下降、心肺功能欠佳、高血壓風險增加等問題，而高血壓、高血糖、高血脂這三高又是環環相扣，相當有可能一起出現，中風、心肌梗塞等心腦血管疾病的風險也會隨之提高，提醒民眾多加留意。
營養師推補鉀這樣吃，助防中風、心肌梗塞！
避免鉀攝取不足引起健康問題，嫚嫚營養師表示飲食均衡且充足、避免過鹹及減少加工食品相當重要，建議可在飲食上做些調整，例如提醒自己飲食上蔬菜、水果每天可各吃５份，豆魚蛋肉類可以豆製品、魚肉、禽肉等白肉為主，紅肉類盡量避免。乳製品可選擇低脂，減少飽和脂肪攝取。全榖雜糧類則可佔澱粉的2/3。這方法看似相當簡單，其實就是治療高血壓的飲食方式，著名的「得舒飲食」，對日常健康保養也很有幫助。
常見補鉀食材
嫚嫚營養師也提供日常中常見鉀的食物參考，包括了菇類、櫛瓜、地瓜葉、紅莧菜、山芹菜、小白菜、青江菜、菠菜、茼蒿、青花菜等蔬菜類，水果類則可從香蕉、番茄、火龍果、木瓜、奇異果、紅棗、黑棗等攝取，而像是容易取得的紅豆、綠豆、薏仁、雪蓮豆、毛豆、糙米、山藥、地瓜、芋頭、蕎麥、馬鈴薯等也都可以攝取的到鉀。如此可見鉀其實相當常見，避免缺乏，最重要的就是營養充足、調整飲食。