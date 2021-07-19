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台商居家檢疫視網膜剝離　台中慈院重裝救回視力

台商居家檢疫視網膜剝離　台中慈院重裝救回視力
台商居家檢疫視網膜剝離　台中慈院重裝救回視力

健康醫療網

2021-07-19 16:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台商返台居家檢疫期間左眼突然看不見，送急診後確診罹患視網膜剝離，但因檢疫期未滿，被醫生要求完成檢疫再手術，讓台商一度擔心會失明，所幸經臺中慈濟醫院眼科主治醫師周兆峰直接收住專責病房，順利手術保住視力；周兆峰醫師指出，手術過程所有醫療人員皆穿全套防護衣，經一個多小時手術後，術後恢復良好。

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左眼如被黑布遮住　竟是視網膜剝離惹禍

原來這名台商返台當天起床時就發現左眼左側視野好像被黑布遮住缺了一塊，起初以為是沒睡好導致，但開始十四天居家檢疫期間，卻發現左眼影像缺失越來越嚴重，因此請衛生局協助送急診，確診為視網膜剝離，但醫師卻要求要完成居家檢疫才手術，讓擔心失明的台商到處打電話求助。

視網膜剝離屬急症　嚴重恐失明

周兆峰醫師解釋，視網膜包含感光細胞層與脈絡膜，兩者原本緊密貼合，但當視網膜裂孔造成玻璃體液化後，這時兩者就會分離，一旦脫離太久就會壞死，造成永久視力損傷，考量這名台商仍在居家檢疫期，因此，以疑似個案身份進行手術，雖穿全套防護衣施行顯微鏡手術確實吃力，但所幸圓滿完成手術，術後患者恢復良好，

台中慈院重裝手術治療　台商捐20萬表達感謝

台商為感謝臺中慈濟醫院團隊克服萬難為他進行手術，特別捐贈20萬元善款，可望幫助其他有需要協助的病患。周兆峰醫師強調，視網膜剝離屬於眼科急症，治療上不能拖延，因此即使防疫期間，也應盡快就醫檢查治療，避免造成永久性視力損傷。



資料來源：健康醫療網 台商居家檢疫視網膜剝離　台中慈院重裝救回視力

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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