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原來這名台商返台當天起床時就發現左眼左側視野好像被黑布遮住缺了一塊，起初以為是沒睡好導致，但開始十四天居家檢疫期間，卻發現左眼影像缺失越來越嚴重，因此請衛生局協助送急診，確診為視網膜剝離，但醫師卻要求要完成居家檢疫才手術，讓擔心失明的台商到處打電話求助。
視網膜剝離屬急症 嚴重恐失明
周兆峰醫師解釋，視網膜包含感光細胞層與脈絡膜，兩者原本緊密貼合，但當視網膜裂孔造成玻璃體液化後，這時兩者就會分離，一旦脫離太久就會壞死，造成永久視力損傷，考量這名台商仍在居家檢疫期，因此，以疑似個案身份進行手術，雖穿全套防護衣施行顯微鏡手術確實吃力，但所幸圓滿完成手術，術後患者恢復良好，
台中慈院重裝手術治療 台商捐20萬表達感謝
台商為感謝臺中慈濟醫院團隊克服萬難為他進行手術，特別捐贈20萬元善款，可望幫助其他有需要協助的病患。周兆峰醫師強調，視網膜剝離屬於眼科急症，治療上不能拖延，因此即使防疫期間，也應盡快就醫檢查治療，避免造成永久性視力損傷。
資料來源：健康醫療網 台商居家檢疫視網膜剝離 台中慈院重裝救回視力
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