《龍與雀斑公主》登坎城影展　觀眾看完鼓掌14分鐘

我是廣告 請繼續往下閱讀
繼《數碼寶貝大冒險：我們的戰爭遊戲！》、《夏日大作戰》後，《龍與雀斑公主》再度以虛擬網路世界為主題，細田守表示：「我過去拍過不少以虛擬網路世界為主題的作品，我一直認為年輕人可以透過有趣的方式去改變世界。儘管網路有著誹謗、假新聞之類的缺點，但我仍然覺得網路是一個可以擴大人類潛力的好工具。而此時此刻，網路本身也持續在變化著，我希望能拍出一部將之導向正向積極未來的方向的電影。」
目睹過去一年全球受到疫情衝擊，人類生活及工作方式迎來巨大改變，細田守亦表示：「我原本以為透過網路工作和生活，還需要一段很長的時間才能普及，但從去年開始，我們的生活方式產生了巨變，讓我覺得我們和未來的距離縮短了大約有10年的時間。在這樣瞬息萬變的時代，我覺得拍一部關於世界變化的電影有其必要性。另一方面，我也認為即使世界正在以超乎想像的速度改變，那些對我們而言真正重要的事物是永遠不會被改變的，這是我希望大家能從這次的作品中享受及收獲的東西。」
《龍與雀斑公主》劇情描述自幼因意外失去母親的17歲女高中生小鈴，與父親兩人同住在人口不斷外移的高知小農村。最喜歡和母親一起唱歌的小鈴，在母親死後再也無法開口唱歌，也把內心封閉起來。某日小鈴化名「貝兒」來到全球超過50億使用者的虛擬世界「U」，貝兒在虛擬世界能自然開口唱歌，並發表自己創作的歌曲，更讓她成為世界關注的焦點，此時一個有著龍姿態的神祕存在突然出現在小鈴面前。《龍與雀斑公主》預計10月在台上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。