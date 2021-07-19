商圈異軍突起　永慶房屋：西門、府中商圈房市火燙！

本土疫情趨緩，政府開始「微解封」，各地商圈蠢蠢欲動，準備迎接解封後的人潮與錢潮。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雖然本土疫情仍對商圈造成衝擊，人流不如以往，但已有不少業者看好未來商圈復甦的機會，趁著這波疫情危機入市由租轉買，或是進駐知名商圈，讓商圈周邊仍是有一定的交易熱度。根據永慶房屋的數據統計，109年6月至110年5月雙北市捷運商圈周邊800公尺內的住宅交易，其中台北市以西門商圈居首，新北市則以府中商圈奪冠。





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西門商圈優勢難以撼動 東湖、景美在地商圈異軍突起

台北市熱門捷運商圈排名第一的是鄰近西門町商圈的「西門站」，以225件的交易量奪冠，平均單價為57.1萬元。陳金萍說明，雖然在疫情的影響下，以觀光客為主的西門町商圈受到不小的衝擊，但仍有日本知名品牌進駐以及遠百寶慶店重建等利多消息，讓不少民眾認為疫情僅是短暫的波動而已，持續看好西門町商圈長期的發展。西門町商圈因開發得早，周邊相當多屋齡較高的大樓及華廈，大多僅需4-5字頭就可以購得，是在北市中相較親民的房價。另外，近期也有不少都更物件陸續開賣，提供消費者更多選擇。





交易量排名第二為鄰近東湖商圈的「東湖站」，交易量為207件，住宅平均單價為49.0萬元。陳金萍表示，東湖商圈是位於內湖區的在地商圈，在地民眾的依賴性相當高，北市今年首筆「億元店面」便是坐落於此。東湖商圈由於距離台北市中心較遠，房價也因此較為親民，不過在周邊內科就業機會以及成熟商圈的支撐下，剛性需求相當強勁，使周邊住宅交易量排行第二。





交易量排名第三的則是鄰近景美商圈的「景美站」，交易量為179件，住宅平均單價為55.1萬元。陳金萍說明，鄰近景美站的景美商圈除了是文山區在地的成熟商圈外，附近又是家長趨之若鶩的景興國中小學區。優質且便利的生活環境、學區加持，再加上親民許多的5字頭房價，讓「景美站」周遭的房市交易熱絡不減。





新北府中商圈獨占鰲頭 新莊廟街商圈誘人3字頭房價

新北市熱門捷運商圈排名第一的是鄰近府中商圈的「府中站」，以356件的交易量勝出，平均單價為43.7萬元。陳金萍表示，府中商圈位於板橋區的蛋黃地段，為新北市的知名商圈，不少鄰近地區的民眾都前來逛街購物，並且府中站距離市場、夜市也十分接近，其中黃石市場正在改建成多功能市場大樓，預期2024年可以完工，讓周邊生活機能更上一層樓。在房價方面，府中站周邊住宅平均單價相較於鄰近的板橋站親民許多，並且總價在千萬內的案件也不少，是首購族的好選擇。





另外，新北市房價最親民的熱門捷運商圈宅，則是鄰近新莊廟街商圈的「新莊站」，交易量為303件，平均單價為37.2萬元。陳金萍說明，新莊廟街歷史悠久，是新莊的舊市區。雖然新莊廟街周邊部分巷弄較為狹小，屋齡也較高，不過房價相對親民，對於重視生活機能的民眾，新莊站周邊的確是CP值相當高的區域。





最後陳金萍補充，商圈周邊雖然生活機能豐富，但道路通常比較壅塞，環境也較為吵雜，若是喜歡寧靜生活的民眾，仍要審慎考慮，或挑選與商圈有一段距離的物件，既能享受到商圈帶來的生活機能，也能減低受到商圈環境的影響。



