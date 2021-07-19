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商圈異軍突起　永慶房屋：西門、府中商圈房市火燙！

▲永慶房屋統計雙北地區前五名捷運商圈宅，其中以鄰近台北西門商圈的西門站和鄰近新北府中商圈的府中站各占鰲頭。
▲永慶房屋統計雙北地區前五名捷運商圈宅，其中以鄰近台北西門商圈的西門站和鄰近新北府中商圈的府中站各占鰲頭。

財經中心／綜合報導

2021-07-19 18:00:00

本土疫情趨緩，政府開始「微解封」，各地商圈蠢蠢欲動，準備迎接解封後的人潮與錢潮。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雖然本土疫情仍對商圈造成衝擊，人流不如以往，但已有不少業者看好未來商圈復甦的機會，趁著這波疫情危機入市由租轉買，或是進駐知名商圈，讓商圈周邊仍是有一定的交易熱度。根據永慶房屋的數據統計，109年6月至110年5月雙北市捷運商圈周邊800公尺內的住宅交易，其中台北市以西門商圈居首，新北市則以府中商圈奪冠。

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西門商圈優勢難以撼動　　東湖、景美在地商圈異軍突起
台北市熱門捷運商圈排名第一的是鄰近西門町商圈的「西門站」，以225件的交易量奪冠，平均單價為57.1萬元。陳金萍說明，雖然在疫情的影響下，以觀光客為主的西門町商圈受到不小的衝擊，但仍有日本知名品牌進駐以及遠百寶慶店重建等利多消息，讓不少民眾認為疫情僅是短暫的波動而已，持續看好西門町商圈長期的發展。西門町商圈因開發得早，周邊相當多屋齡較高的大樓及華廈，大多僅需4-5字頭就可以購得，是在北市中相較親民的房價。另外，近期也有不少都更物件陸續開賣，提供消費者更多選擇。

交易量排名第二為鄰近東湖商圈的「東湖站」，交易量為207件，住宅平均單價為49.0萬元。陳金萍表示，東湖商圈是位於內湖區的在地商圈，在地民眾的依賴性相當高，北市今年首筆「億元店面」便是坐落於此。東湖商圈由於距離台北市中心較遠，房價也因此較為親民，不過在周邊內科就業機會以及成熟商圈的支撐下，剛性需求相當強勁，使周邊住宅交易量排行第二。

交易量排名第三的則是鄰近景美商圈的「景美站」，交易量為179件，住宅平均單價為55.1萬元。陳金萍說明，鄰近景美站的景美商圈除了是文山區在地的成熟商圈外，附近又是家長趨之若鶩的景興國中小學區。優質且便利的生活環境、學區加持，再加上親民許多的5字頭房價，讓「景美站」周遭的房市交易熱絡不減。

新北府中商圈獨占鰲頭　　新莊廟街商圈誘人3字頭房價
新北市熱門捷運商圈排名第一的是鄰近府中商圈的「府中站」，以356件的交易量勝出，平均單價為43.7萬元。陳金萍表示，府中商圈位於板橋區的蛋黃地段，為新北市的知名商圈，不少鄰近地區的民眾都前來逛街購物，並且府中站距離市場、夜市也十分接近，其中黃石市場正在改建成多功能市場大樓，預期2024年可以完工，讓周邊生活機能更上一層樓。在房價方面，府中站周邊住宅平均單價相較於鄰近的板橋站親民許多，並且總價在千萬內的案件也不少，是首購族的好選擇。

另外，新北市房價最親民的熱門捷運商圈宅，則是鄰近新莊廟街商圈的「新莊站」，交易量為303件，平均單價為37.2萬元。陳金萍說明，新莊廟街歷史悠久，是新莊的舊市區。雖然新莊廟街周邊部分巷弄較為狹小，屋齡也較高，不過房價相對親民，對於重視生活機能的民眾，新莊站周邊的確是CP值相當高的區域。

最後陳金萍補充，商圈周邊雖然生活機能豐富，但道路通常比較壅塞，環境也較為吵雜，若是喜歡寧靜生活的民眾，仍要審慎考慮，或挑選與商圈有一段距離的物件，既能享受到商圈帶來的生活機能，也能減低受到商圈環境的影響。

▲(資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。)
▲(資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。)
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