馬來西亞封城下輕生率上升　反映出哪些長期問題？

《四方報》報導

，馬來西亞疫情嚴峻，儘管無限期延長封城，確診人數卻屢創新高，

。疫情嚴峻加上政府防疫及紓困效能失靈，

疫情下陷入憂鬱的人數和輕生案件也都提升，引發各界擔憂。

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馬來西亞去年前前後後封城多次，5月開始出現新一波疫情，當局遂宣布於6月1日封城，原本預計於6月28日解封，但因疫情遲遲未見好轉而宣布「無限期延長」，直到每日確診數降至4000例為止。然而封城已經過去一個半月，至今確診人數仍然高居不下，過去一週每日確診數更每每飆破一萬例，長時間的封城讓不少民眾失去經濟來源 ，政府卻沒有及時頒布應對措施協助受到衝擊的民眾。馬來西亞政府的確推出1500億令吉（約新台幣1兆）的紓困方案協助中低收入戶家庭，每個家庭預計可收到1300令吉（約新台幣8730元）；然而這項紓困方案卻要等到8月才能推行，數十萬的家庭經濟危機急迫根本等不到八月，這也導致陷入經濟困境的民眾壓力倍增。





《海峽郵報》援引馬來西亞警方統計指出，今年1月到5月間共計有468起輕生事件，也就是平均一天有3起案件；相較於去年一整年的631人及2019年的609人，可以看出有明顯增加趨勢；而警方統整出輕生原因主要為家庭問題、情緒壓力和經濟困難。此外，位於吉隆坡的情緒輔導中心（Befrienders Kuala Lumpur）在今年1月至6月間一共收到20,575個求助電話，相較於去年一整年為32,710通，也有增加趨勢。該中心指出，去年3月馬來西亞宣佈封城管制措施後，直到同年6月間共收到9754通求助電話；對比今年同樣在3月到6月期間，則收到14,136通求助電話，增長了45%。一名精神科諮詢醫師Dr Ng Yin Ping也表示，封城後遇到越來越多病患出現焦慮症、失眠、易怒、情緒低落的情形。





不僅如此，馬來西亞《星報》指出疫情下女性陷入憂鬱及輕生的比率比男性更高。報導引用警方數據指出，在2019年至2021年5月期間女性輕生率比男性高5倍，累計1700件輕生案例中有1427件為女性。 國際勞工組織（ILO）的研究指出，馬來西亞女性在服務業、製造業、旅宿業和餐飲業的比率比男性高很多，而這類工作在疫情下受到最大衝擊。此外，報導指出馬來西亞在家務分工上男女不均，女性在工作之餘多仍需負擔家務工作、照顧小孩等事務，因此在疫情下壓力更大。





另一項問題是，在馬來西亞輕生屬於犯罪，輕生未遂者事後將面臨最高一年刑期和罰金的懲罰。《海峽郵報》引述馬來西亞「全國精神疾病除罪化專門小組」（National Coalition of Mental Wellbeing’s Decriminalisation Focus Group）負責人Venugopal Balchand醫生指出，這不該是犯罪問題，受害者不應被交給警方懲罰，而應該接受相關精神治療；但目前法律對待這些人（輕生者）宛如罪犯而拒絕給他們心理治療資源」；呼籲政府應將輕生除罪化，並提出方針應對疫情下民眾的精神危機。





不過，這項問題恐怕非一時半載可解決。馬來西亞一直面臨精神科醫師短缺問題，衛生部長Adham Baba7月6日就曾指出馬來西亞精神科醫師對病人比例嚴重不足，世衛組織（WHO）建議每1萬人就要有一名精神科醫師，而馬來西亞約有3195萬人，至少應有3100名精神醫師，但全國目前卻只有400名精神科醫師，遠低於世衛組織建議標準。不論是推動修法或解決精神科醫師人力不足問題，都很難在短期內完成，因此馬來西亞醫師除了呼籲政府改善長期問題，也建議在這段期間盡可能與家人、朋友維持聯繫，並保持飲食均衡和規律運動，需要幫助時善用求助電話尋求專業人員協助。









