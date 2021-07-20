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維珍銀河、藍色起源的太空戰　航太學者解析玩法差異

▲貝佐斯日前宣布要在20日時參與太空旅行。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲貝佐斯日前宣布要在20日時參與太空旅行。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-20 08:30:00

隨著科技發展，太空旅遊可能不再是幻想，近日兩間民間太空旅遊公司最近的「航太角力」正激烈上演，分別是在維珍集團旗下、於11日完成飛行的維珍銀河（Virgin Galactic），和即將在美國時間7月20日進行次軌道飛行的藍色起源（Blue Origin）。不過，對於「到底誰才算真正的太空旅行」的論點，各界看法都不同，究竟這場太空戰有什麼不一樣？《NOWnews今日新聞》特別採訪中央大學太空科學與工程研究所所長趙吉光，簡單差別一次看懂。

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維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）在11日搭乘太空船「團結號」（VSS Unity）完成太空行程，比亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）預計在20日搭乘旗下藍色起源的太空船「新雪帕德號」（New Shepard）更早，較勁意味濃厚，不過藍色起源也不甘示弱，指稱團結號的行程根本不算太空旅行，理由是飛行高度上的差異。

▲維珍銀河的「團結號」11日搭載布蘭森升空。（圖／美聯社／達志影像）
▲維珍銀河的「團結號」11日搭載布蘭森升空。（圖／美聯社／達志影像）
藍色起源的論點是，根據國際航空聯合會（FAI）定義，外太空與地球大氣層的分界以「卡門線」（Kármán line）為界線，為海拔100公里處，但團結號的最高飛行高度是90公里，稱不上太空旅行；不過，若是以美國太空總署（NASA）和美軍定義所定義的「卡門線」，則是海拔80公里。那麼，到底誰才是真正的太空旅遊？

中央大學太空科學與工程研究所所長趙吉光說明，之所以能定義出地球和宇宙的交界處，是因為大氣密度的差異，到某個高度會產生平衡，並將那條線稱為「卡門線」，但後來發現世界各地的「卡門線」高度都不相同，除了經緯度、溫度，連日夜的不同都有影響。

趙吉光指出，如果根據通用標準計算大約為海平面以上84公里左右，而FAI定義的100公里是為了飛行運動而規定的標準，「100公里的定義比較像是政治上的邊界，像是國界的定義，所以NASA後來不採用100公里的定義，下修高度。而我自己認為，卡門線從太空、大氣環境來看本來就是可變動的，不用拘泥，大概就是在80到100公里之間。」

除了高度的問題之外，兩家公司在太空船使用技術上，也截然不同。趙吉光分析，團結號是透過飛機把太空船載到一定的高度，再用太空船自己的推力上到海拔80幾公里，比較像是空投的方式，好處是不用從地面上裝載大量燃料，比較省力。「而貝佐斯的新雪帕德號，可能更符合大眾對太空旅行的飛行方式，就是傳統看到的火箭發射的場景。」新雪帕德號是從地表發射後，載運太空人的太空艙再分離往上，並利用降落傘降落。

▲英國富商布蘭森於美東時間11日上午，成功搭乘自家太空船進入太空，搶先貝佐斯，並於事後開心分享此難忘經驗。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國富商布蘭森於美東時間11日上午，成功搭乘自家太空船進入太空，搶先貝佐斯，並於事後開心分享此難忘經驗。（圖／美聯社／達志影像）
「如果要到達太空的高度，其實都是使用推力的動力，技術上雖然都是火箭，但團結號使用的是混合式火箭，新雪帕德號則是液態火箭。」趙吉光指出，兩者差別在於燃料型態，混合式火箭目前的安全性，比較早發展的固態、液態火箭來得高。

到底誰比較像真的太空旅行？趙吉光認為，坐飛機要體會的無重力的狀態會比較少，若以過程來看，感受是不同，「一個是你先搭兩三個小時的飛機之後再發射，另一個是從發射到結束大概頂多10多分鐘。」他坦言：「實際感受沒有搭過的人都不知道。」不過，可以想見的未來，這樣的體驗行程或許昂貴，可能會是一般大眾也可以消費的活動。

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