WHO再啟動疫源調查　中國：和多國立場不符

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國外交部下午舉行例行記者會，趙立堅在回答媒體相關提問時，作上述表示。
世界衛生組織（WHO）近日提議在中國展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情溯源的第2階段調查，包括再度派遣專家到武漢病毒實驗室實地查看。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前也在記者會上呼籲中國公開透明、加以配合。
趙立堅說，這項溯源工作計畫「同中國及很多國家在溯源問題上的立場不符」。下階段溯源工作應由WHO成員國主導，希望WHO和成員國充分溝通協商，廣泛聽取並採納各方意見建議，保證工作計畫的起草過程公開透明。
他也重申3月WHO發布的聯合研究報告指，「實驗室洩露極不可能」，以及要在全球更廣範圍繼續尋找初期病例，和了解冷鏈及冷凍食品在病毒傳播中的作用等問題。
趙立堅又拿出中共外圍官媒環球時報發起的連署說，目前有超過75萬名網友連署呼籲徹查美國狄翠克堡（Fort Detrick）基地生物實驗室，以「搞清楚」COVID-19病毒的真相。還說環時網路民調顯示，超過9成受訪者認為「下一步應到美國溯源」。
他宣稱，「環球時報」的連署和民調是「民眾、媒體自發行動」，美國應作出「令人滿意的交代」。（編輯：邱國強）1100719