選手都在左營受訓！為何專機從松山出發？他怒批官員邏輯
我國奧運代表團今（19）日搭乘防疫包機前往東京準備為國爭光，沒想到羽球球后戴資穎及眾多代表國手卻只能坐經濟艙，引發各界譁然。更有媒體質疑「選手出發前都在左營國家訓練中心受訓」，為何不直接從高雄出發前往日本呢？對此，前立委黃國昌也點破「官員的邏輯」，並痛批：「何不大方直接承認！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 21:50:35｜2021-07-19 21:53:28
體育署稍早在記者會回應，因應東京奧運防疫嚴格，只要機上旅客確診，隔壁排的選手就必須隔離，為了保護選手，這次選擇以包機形式送台灣隊出國。此外，這次選手因人數眾多，被安排坐在經濟艙前艙，旁邊無人、前後排無人，以確保選手安全，總教練與隊醫則安排在座位較少的商務艙。後續也承諾，現在還沒前往東京的選手，後面的梯次也會做好規劃和訂票，讓他們搭乘商務艙，前往日本；而由於賽事結束日期不同，分批返國的選手，也會事先做好商務艙的定位。
不過另外有媒體在記者會中提問，「選手出發前都在左營國家訓練中心受訓，但今天出發是搭乘高鐵北上，特別去松山機場搭乘飛機前往日本。如果是專案航班，為何不申請從高雄出發前往日本呢？」
對此，體育署張少熙署長則解釋「就我所知，我們這一次在安排，整個到松山機場是為了飛羽田機場，離得比較近一點。我們在整個安排這個航班，是經過大家很慎重的考量，那時間點各方面，就是從台北這邊來出發，因為還有加上我們後續有一些程序要克服。那如果從高雄出發，未來，謝謝提給我們這個好的建議。未來我們如果在選手各方面，我們看高雄的飛機適合，也不排除未來我們從高雄直接就出發」。
但這番回應也讓黃國昌忍不住大罵，「體育署的邏輯與不敢說的理由 ，原來『高雄－高鐵－台北－羽田機場』比『高雄－羽田機場』來的好。體育署官員的邏輯，真的突破天際。何不大方直接承認：因為大官都在台北啊！」（編輯：潘毅）