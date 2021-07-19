「台灣體改就是個笑話」！館長怒轟體育協會：早就講過了

今（19）日我國東京奧運選手包機赴日，卻傳出包含世界球后戴資穎在內的選手被安排搭乘經濟艙，而陪同官員搭乘商務艙的爭議，消息傳出後立刻引發各界抨擊。網紅「館長」陳之漢稍早也以「一個體育人」身分怒斥台灣體改本來就是個笑話，「2016年我直播講過了，2021年了改了什麼，改你XX！」。

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「館長」陳之漢晚間透過臉書針對台灣選手出征東奧卻被安排搭乘經濟艙一事表示，看到這個消息後外界有不少罵聲，但自己身為一個體育人，早知道台灣體改（體育改革）本來就是個笑話，「到現在還是一堆家族協會，爸爸理事長媽媽秘書長之類的，培養選手跟比賽經費更是笑死人，協會是用來拿補助款賺錢的，這大家都知道就政府不知道而已，2016年我直播講過了，2021年了改了什麼，改你XX！」。

▲館長發文砲轟台灣的體改「本來就是笑話」。（圖／翻攝自館長臉書）

事實上，館長於2017年台北世大運後，中華隊表現亮眼加速《國民體育法》修法時，針對體育署護航各單項協會舊勢力，並於國體法修增但書、換湯不換藥的作法砲轟「體育選手每個苦哈哈，體育協會每個笑哈哈」，更在2020總統大選開票時直播感嘆居住正義、司法改革、體育改革、超高汽車稅等問題到2024也絕對不會改。

對此，晚間教育部長潘文忠部長、體育署張少熙署長也鞠躬道歉，坦言專機座位安排確實不妥，並透露搭乘商務艙的人員「總共有36位入座商務艙，23位是總教練和教練，7位是領導的隊職員，執行長、奧會主席和領隊等等，還有署內人員，合計36人」，潘文忠也承諾接下來選手、教練梯次和回國的班機都將會安排商務艙。（編輯：楊智傑）