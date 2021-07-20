認識3天見面！保時捷男遭打槍怒公審　女出面拋真相逆轉

現在交友管道眾多，不少人都利用網路來認識另一半，但即便在網路上聊得天雷勾地地火，見面滅火也是一瞬間的事情。近日，就有一位保時捷的小開在PTT上爆料，表示最近認識一個「跟自己蠻契合的女子」，認識三天就見了第一次面，但之後就將它封鎖不再聯絡，讓他氣得直呼「是個出招厲害的高手」，沒想到貼文釣出女子出面回應，結局全逆轉，引發討論。





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保時捷男在PTT表示「在交友軟體認識一位女孩，聊了3天之後覺得各方面都不錯，因此約了第一次見面，第一次見面不僅請對方吃999元的便當，還有價值880元的炭烤，甚至陪同女子去家樂福購買食材、幫她付錢，甚至進到女方家中」。





▲一名保時捷小開在PTT分享自身交友的經歷，引發熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

但沒想到的是，見面隔天，保時捷男卻被女子打槍，女子以「我們情感不適合」為理由直接封鎖他，讓保時捷男一頭霧水，公審女子是個「出招厲害的高手」，更痛批她是「很愛喝酒、內心又腐敗的女生」，讓不少網友為他感到心疼。





沒想到隔天，被影射的女子出面回應，透過友人在PTT代替發文表示「我只想跟你說，我就是不喜歡你一天到晚不自覺的炫富，並且以自我中心的態度，直接把跟我的聊天室當做失眠紀錄還有生活記事本，一起床十幾個留言、IG臉書限動貼文，一個一個看、一個一個回，試問誰能接受？」女方還貼出兩人對話，顯見男方許多細節都未點出。





▲遭保時捷男影射的女子出面澄清，並貼出對話為證，表示男方自己暈船還糾纏不清。（圖／PTT）

女方解釋「如果要說晚餐是你請我吃，多少錢我完全可以匯；你說你幫我結帳我買的食材？我在前面結自己的食材費幾千元，你在後面結自己的，把我的水、煮飯用陳年紹興酒拿過去說要一起結，想想沒多少我並沒有堅持，原來是我錯了！」結果不少網友看完該爆料，風向瞬間逆轉「原來細節這麼多」、「保時捷男....真的以自我為中心，自己暈船把女生講成這樣」、「果然單方面說詞真的不能聽，傻眼」。（編輯：張嘉哲）



