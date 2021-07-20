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金關心線上醫心諮詢服務　金寶山集團與全民一起抗疫

金關心線上醫心諮詢服務　金寶山集團與全民一起抗疫
金關心線上醫心諮詢服務　金寶山集團與全民一起抗疫

健康醫療網

2021-07-20 09:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新冠病毒使全球陷入不確定性，確診新聞不斷讓人感到殘酷無情，戒慎恐懼。有人不幸遭遇家人親友染疫被隔離、突然別離失去，更加重心頭沉痛複雜又困難的哀傷，需要調適內心，戰勝疫情。許多複雜的心理情緒壓力，該如何保護自己的心理健康？

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民眾可參考國立臺北護理健康大學李玉嬋教授的「養心B、M、I」，簡稱「友、情、義」口訣，補充三種正向心理健康幸福營養素，作好心防疫。「B」即Befriend，聯繫親友，保持人際親密幸福感；「M」即Mindfulness，正念感恩，保持好心情幸福感；「I」即Identity，按讚自己，保持生命意義幸福感。國內外心理學家發現，幸福感能提升心理免疫力，不容易心理生病。藉由好人際、好心情、遇見疫情過後更好的自己！

金寶山集團推出金關心線上諮商服務　溫暖民眾心理健康

除了可依循以上之外，也可利用企業防疫創新作為，金寶山集團起初以關心客戶、家屬及員工的身心健康，以公益為出發更進而衍伸服務至社會大眾，在疫情嚴峻時，特與心理諮商界頗具權威的李玉嬋教授(理事長)領軍的臺灣醫療健康諮商心理學會(醫心會)合作，開設免費的「金關心線上醫心心理諮詢」服務，可透過線上金寶山官網連結預約諮詢。此舉讓台灣超前全亞洲所佈署的醫療諮商心理師專業資源，透過現代化智慧科技管道展開安全接觸並談心解憂，陪伴練習寬心解憂抗壓力、重新啟動心靈正能量免除悲傷的方法。

▲陪伴練習寬心解憂抗壓力，重新啟動心靈正能量免除悲傷。（照片提供：金寶山集團）

企業3.0永續經營發展藍圖與社會責任實際化

金寶山與醫心學會透過「金關心線上心理諮詢」產學合作專案，讓客戶、員工不執著表面的財報，更知道疫情升溫期間，不只讓員工安心更為社會盡一份力量保護大眾的心理健康安全，更知道疫情升溫期間，企業為社會和員工做了些什麼來保護員工與其家庭、客戶及社區民眾的健康安全。

秉持以愛加碼，增設線上養心防疫專案，也成為台灣重視ESG的優良幸福企業典範。ESG是全球企業永續經營的關鍵指標，兼顧環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）、公司治理（G，governance），金寶山集團掌握防疫先機，符合金管會納入ESG作為公司治理3.0的永續經營發展藍圖與社會責任。 

請多加利用，讓台灣超前全亞洲所佈署的醫療諮商心理師專業資源，線上搜尋金寶山官網，透過現代化智慧科技管道展開安全接觸，與您談心解憂，陪伴練習寬心解憂抗壓力、重新啟動心靈正能量免除悲傷的方法，陪您逐步適應疫情，強化心理免疫力，接受親友離去等考驗，仍可展開美好人生。



資料來源：健康醫療網 金關心線上醫心諮詢服務　金寶山集團與全民一起抗疫

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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