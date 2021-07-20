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金寶山集團推出金關心線上諮商服務 溫暖民眾心理健康
除了可依循以上之外，也可利用企業防疫創新作為，金寶山集團起初以關心客戶、家屬及員工的身心健康，以公益為出發更進而衍伸服務至社會大眾，在疫情嚴峻時，特與心理諮商界頗具權威的李玉嬋教授(理事長)領軍的臺灣醫療健康諮商心理學會(醫心會)合作，開設免費的「金關心線上醫心心理諮詢」服務，可透過線上金寶山官網連結預約諮詢。此舉讓台灣超前全亞洲所佈署的醫療諮商心理師專業資源，透過現代化智慧科技管道展開安全接觸並談心解憂，陪伴練習寬心解憂抗壓力、重新啟動心靈正能量免除悲傷的方法。
▲陪伴練習寬心解憂抗壓力，重新啟動心靈正能量免除悲傷。（照片提供：金寶山集團）
企業3.0永續經營發展藍圖與社會責任實際化
金寶山與醫心學會透過「金關心線上心理諮詢」產學合作專案，讓客戶、員工不執著表面的財報，更知道疫情升溫期間，不只讓員工安心更為社會盡一份力量保護大眾的心理健康安全，更知道疫情升溫期間，企業為社會和員工做了些什麼來保護員工與其家庭、客戶及社區民眾的健康安全。
秉持以愛加碼，增設線上養心防疫專案，也成為台灣重視ESG的優良幸福企業典範。ESG是全球企業永續經營的關鍵指標，兼顧環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）、公司治理（G，governance），金寶山集團掌握防疫先機，符合金管會納入ESG作為公司治理3.0的永續經營發展藍圖與社會責任。
請多加利用，讓台灣超前全亞洲所佈署的醫療諮商心理師專業資源，線上搜尋金寶山官網，透過現代化智慧科技管道展開安全接觸，與您談心解憂，陪伴練習寬心解憂抗壓力、重新啟動心靈正能量免除悲傷的方法，陪您逐步適應疫情，強化心理免疫力，接受親友離去等考驗，仍可展開美好人生。
資料來源：健康醫療網 金關心線上醫心諮詢服務 金寶山集團與全民一起抗疫
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